Hồng Đức Land hợp tác cùng Vinhomes triển khai phân phối Vinhomes Green Paradise

Vào ngày 22/9/2025 tại Vinpearl Landmark 81 (TP.HCM), lễ ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ Ban lãnh đạo cùng đội ngũ kinh doanh hùng hậu từ các đơn vị chính thức. Không khí lễ ký kết diễn ra sôi động và tràn đầy kỳ vọng, được các đại lý đánh giá là "cú hích" mạnh mẽ, góp phần mang đến nguồn cung chất lượng cao và giàu tiềm năng cho thị trường bất động sản miền Nam. Hồng Đức Land vinh dự khi được lựa chọn trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng Vinhomes tại siêu dự án đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất Cần Giờ, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Hồng Đức Land - Hành trình khẳng định uy tín trong phân phối bất động sản cao cấp

Thành lập từ năm 2018, với kinh nghiệm phân phối bất động sản tại Miền Nam & Miền Bắc của nhiều chủ đầu tư lớn, Hồng Đức Land tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu thị trường. Đồng thời là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ AI vào Digital Marketing tìm kiếm khách hàng & hệ thống CRM để quản trị dữ liệu, Hồng Đức Land cam kết mang đến cho nhà đầu tư giải pháp tiếp cận nhanh chóng – chính thống – hiệu quả.

Việc được Vinhomes lựa chọn là đối tác chiến lược phân phối Vinhomes Green Paradise không chỉ là sự công nhận về năng lực của Hồng Đức Land, mà còn là lời khẳng định cho vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường bất động sản cao cấp. Tại lễ ký kết, đại diện Hồng Đức Land, CEO chia sẻ cảm nghĩ: "Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng thương hiệu BĐS hàng đầu như Vinhomes tại dự án Vinhomes Green Paradise. Sự hợp tác này không chỉ khẳng định uy tín và năng lực phân phối của Hồng Đức Land, mà còn thể hiện cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản chất lượng, gia tăng giá trị bền vững theo thời gian."

Vinhomes Green Paradise – Dấu ấn mới của đô thị sinh thái Cần Giờ

Dự án Vinhomes Green Paradise sở hữu vị thế "rừng vàng biển bạc" hiếm có khi nằm ở phía Đông Nam của TP.HCM cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trải rộng trên quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise gây ấn tượng khi là dự án tại TP.HCM sở hữu thế đất ba mặt hướng biển. Với vị trí cách trung tâm thành phố khoảng 50km với thời gian di chuyển ước tính khoảng 1 giờ, dự án mang đến sự kết nối thuận tiện đồng thời vẫn giữ trọn vẹn không gian sống sinh thái và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, dự án còn nắm trong tay lợi thế hạ tầng vượt trội với loạt công trình trọng điểm như cầu Cần Giờ, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Bạch Đằng – Vũng Tàu – Cần Giờ hay hệ thống metro tốc độ cao từ Quận 7, tạo nên mạng lưới giao thông kết nối liền mạch với các đô thị và trung tâm kinh tế trong vùng.

Với tầm nhìn tiên phong kiến tạo một "kỳ quan đô thị" chưa từng có tại Việt Nam, Vinhomes định hình Green Paradise trở thành khu đô thị ESG++ kiểu mẫu, hội tụ ba giá trị Xanh – Thông minh – Sinh thái và Tái sinh. Dự án quy tụ loạt công trình tầm cỡ quốc tế: Paradise Lagoon – biển hồ nước mặn nhân tạo lớn với diện tích 433 ha. Tháp 108 tầng – top 10 thế giới, tích hợp thương mại, khách sạn và văn phòng hạng sang. Nhà hát Sóng Xanh – tổ hợp nhà hát top 01 Thế Giới sức chứa lên đến 5.000 người, cùng hệ thống y tế chuẩn Mỹ Cleveland Clinic. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện lễ hội, văn hóa, nghệ thuật và thể thao diễn ra quanh năm sẽ góp phần đưa Green Paradise trở thành tâm điểm sống – nghỉ dưỡng – giải trí sôi động bậc nhất khu vực.

Với vai trò phân phối chiến lược, Hồng Đức Land tiếp tục khẳng định triết lý phát triển bền vững: đưa đến cho khách hàng không chỉ sản phẩm bất động sản chất lượng, mà còn là cơ hội đầu tư gắn liền với giá trị sinh thái và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng khắt khe về chất lượng, sự hợp tác giữa Hồng Đức Land và Vinhomes được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích lớn, góp phần gia tăng tính thanh khoản, đồng thời kiến tạo nên chuẩn mực mới về phong cách sống và đầu tư tại khu vực.