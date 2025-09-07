Họp bàn phương án quy hoạch, phát triển Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng Hàng không Chu Lai

Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc họp về phương án quy hoạch, phát triển Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng Hàng không Chu Lai.

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam dẫn tới sự thay đổi về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, định hướng phát triển các khu vực động lực giữa 02 cảng hàng không Đà Nẵng và Chu Lai.

Bên cạnh đó, một số khó khăn trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, ảnh hưởng của tĩnh không khai thác của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất cần lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai để nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác cũng như bảo đảm sự phát triển dài hạn, tối ưu phương án sử dụng quỹ đất của các cảng hàng không.

Đồng thời giao doanh nghiệp cảng hàng không hiện hữu chủ trì, thực hiện nội dung này.

Tại buổi làm việc, các sở ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi về vai trò, chức năng, đề xuất các phương án quy hoạch, phát triển Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng Hàng không Chu Lai đảm bảo phù hợp, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Đà Nẵng về phương án quy hoạch, phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã trình bày quy hoạch cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng và cảng hàng không Chu Lai; tình trạng cụ thể đất đai tại Cảng, khả năng phát triển công suất của Cảng HKQT Đà Nẵng, cũng như định hướng phát triển Cảng HKQT Đà Nẵng và cảng hàng không Chu Lai.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất ACV sẽ đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong việc quy hoạch hai sân bay.

Theo đó, ACV tài trợ để thuê đơn vị tư vấn nước ngoài đánh giá tổng thể cả hai sân bay trên cơ sở mục tiêu chung của Tp. Đà Nẵng mới, đảm bảo điều kiện phát triển của địa phương đến năm 2050.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo ACV cũng đề xuất mở rộng nhà ga T1 Cảng HKQT Đà Nẵng (quốc nội), nâng công suất từ 6 triệu khách/năm lên 10 triệu khách/năm; nâng công suất Nhà ga T2 (quốc tế) từ 4 triệu lên 6 triệu khách/năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho hay, Thành phố vừa hợp nhất với tỉnh Quảng Nam cũ, là địa phương có 2 Cảng hàng không, sân bay đang hoạt động. Địa phương sẽ rà soát lại quy hoạch, nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối giữa hai sân bay.

Đồng thời thống nhất việc mở rộng nhà ga T1 và T2 Cảng HKQT Đà Nẵng. Quan điểm của thành phố trước mắt ưu tiên cho khách quốc tế về Cảng HKQT Đà Nẵng. Nhưng về lâu dài cần nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối giữa hai Cảng hàng không.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất và hoan nghênh ACV tài trợ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

Cảng HKQT Đà Nẵng được định hướng đến năm 2030 đón 25 triệu lượt và 30 triệu lượt khách đến 2050. Còn cảng hàng không Chu Lai có định hướng mở hơn.

Do đó, theo Thứ trưởng, cần nghiên cứu để hai Cảng hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu để Thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố thông minh và bền vững, tích hợp các giải pháp giao thông thông minh và chuyển đổi sang năng lượng xanh.