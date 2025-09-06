Thu ngân sách gần 300.000 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu 8 tháng

Ngày 5/9, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 43,4 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước; nhập khẩu đạt 39,6 tỷ USD, giảm 0,8%. Điều này khiến số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8 chỉ đạt 35.500 tỷ đồng, giảm 10,2% so với tháng 7.

Tính đến hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3% so với năm ngoái. Nhờ đó, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 298.300 tỷ đồng, tương đương 72,6% dự toán năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ 2024. Mức tăng tương ứng hơn 23.000 tỷ đồng cho thấy dòng chảy thương mại sôi động đang tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo Cục Hải quan, nguyên nhân chính đến từ việc kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, nhất là nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị và các mặt hàng tiêu dùng có thuế suất cao. Đây là những nhóm hàng đóng góp quan trọng vào số thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Ngoài ra, việc giá trị nhập khẩu xăng dầu, ô tô nguyên chiếc và một số hàng hóa có trị giá lớn tăng so với cùng kỳ cũng giúp ngân sách có thêm nguồn thu đáng kể.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 300.000 tỷ đồng trong 8 tháng.

Riêng tháng 8, thu ngân sách đạt hơn 35.500 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với tháng trước. Cơ quan hải quan lý giải, yếu tố mùa vụ cùng sự giảm nhập khẩu ở một số mặt hàng chủ lực đã tác động tới kết quả thu trong tháng. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tiến độ thu ngân sách 8 tháng vẫn đảm bảo mục tiêu.

Song song với kết quả thu ngân sách, Cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan cả nước đã phát hiện, xử lý gần 12.000 vụ việc vi phạm, với trị giá hàng hóa ước tính hơn 16.000 tỷ đồng.

Các tuyến biển và đường bộ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, từ thuốc lá, rượu bia, ngoại tệ, hàng điện tử cho tới thực phẩm đông lạnh, pháo nổ, đường kính trắng. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng chính sách thông thoáng về thủ tục, chính sách ưu đãi cư dân biên giới hoặc thuê dịch vụ vận chuyển quốc tế để trà trộn hàng cấm, hàng gian lận thương mại.

Riêng trong tháng 8, số vụ vi phạm giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng thủ đoạn lại tinh vi hơn, nhất là ở các cảng biển lớn và cửa khẩu hàng không quốc tế. Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ảo, thậm chí thuê người nhận hộ để tránh bị truy vết. Cơ quan hải quan đã trực tiếp khởi tố 14 vụ, đồng thời chuyển 76 vụ việc cho cơ quan chức năng khác tiếp tục điều tra, xử lý.



