Hộp bánh Trung thu cá nhân hóa của Cái Lò Nướng tạo ấn tượng mạnh

Giữa bức tranh sôi động của thị trường bánh Trung thu, Cái Lò Nướng nổi lên như một trường hợp điển hình về cách thương hiệu ẩm thực bản địa có thể phát triển bền vững nhờ chiến lược nhất quán: ưu tiên sử dụng nông sản Việt, sáng tạo hương vị liên tục và thiết kế dẫn dắt xu hướng.

Nông sản Việt là "linh hồn" của sản phẩm

Nền tảng giúp Cái Lò Nướng giữ nhịp tăng trưởng là chất lượng ổn định qua nhiều năm. Thương hiệu ưu tiên tuyển chọn trái cây tươi từ các khắp các vùng miền cả nước, qua bàn tay khéo léo của những nghệ nhân bánh tạo nên những chiếc bánh hài hòa cả về thị giác lẫn vị giác.

Cái Lò Nướng đặt nông sản Việt ở vị trí trung tâm với mãng cầu xiêm miền Tây chua thanh; hạt sen Đồng Tháp, Hồ Tây bùi dẻo; khế Quảng Nam, Vĩnh Long đến độ giòn mọng hay vải Lục Ngạn, Thanh Hà thơm lừng... Nhờ đó, mỗi vị bánh không chỉ ngon theo cảm giác, mà còn đúng theo mùa vụ và địa lý, góp phần tăng giá trị cho nông sản quê nhà.

Điểm nhấn của bộ bánh năm nay chính là công thức vỏ bánh làm từ đậu trắng "vỏ cũng là nhân", được nghiên cứu hơn 1 năm, giúp bánh Trung thu mềm thơm, sắc nét, "giữ form" tốt khi tạo hình tinh xảo.

Các bánh Mãng cầu xiêm sen, Khế bưởi quế hoa, Vải hồng cánh sen, Sen vàng xoài dẻo tạo ấn tượng mạnh. Vỏ bánh khế màu vàng ươm, nhân mứt điểm xuyết vỏ bưởi sấy dẻo the mát và thoáng hương quế hoa dịu dàng.

Bánh vải thiều kết hợp hoa hồng Đà Lạt tạo nên hương vị vừa lãng mạn vừa thanh khiết. Chiếc bánh mãng cầu với lớp vỏ xanh mơn mởn, dậy mùi thơm bùi hạt sen. Bánh xoài ngọt dịu, còn bánh cà phê sữa dừa béo nhẹ hấp dẫn mùi vị Tây Nguyên.

"Nguyên liệu tự nhiên thường khó giữ hương vị khi qua nhiều khâu chế biến, nên các nghệ nhân bánh phải tỉ mỉ, cẩn trọng suốt quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng ưu tiên nguyên liệu nông sản Việt, góp phần giúp những vườn cây, ruộng lúa, đầm sen… tiếp tục xanh tốt qua nhiều mùa vụ", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Hương vị mới mẻ, phá cách

Năm nay Cái Lò Nướng đưa bánh Trung thu nhân mặn chạm ngưỡng sang trọng mới lạ với nấm truffle thượng hạng - nguyên liệu cao cấp trong bếp Âu. Vỏ bánh nướng truyền thống được cải thiện qua từng năm để mịn và lên màu nâu bóng đẹp. Nhân làm thủ công từ 4 loại nấm, đặc biệt có nấm truffle, hoà quyện cùng mứt, hạt… tạo vị mặn ngọt cân bằng, hương thơm tinh tế.

Bên cạnh đó là Bò xốt tiêu đen, Cá hồi xốt cam, Tomyum hải sản… hứa hẹn đưa người thưởng thức vào chuyến phiêu lưu vị giác với vị mặn ngọt hài hòa, hương thơm đặc trưng khó quên.

Bộ bánh Trung thu năm nay là thử thách khiến đội ngũ R&D dày công nghiên cứu vì quy trình chế biến phức tạp.

Cái Lò Nướng cũng ra mắt bánh Trung thu mini 60g và nhanh chóng tạo nên "cơn sốt". Bánh nhỏ xinh nịnh mắt, vị ngọt thanh chiếm cảm tình của đại đa số khách hàng, có thể thử nhiều hương vị cùng lúc giúp bộ bánh trở thành trải nghiệm thú vị. Dòng bánh mini tập trung ở nhân ngọt, lý tưởng để nhâm nhi với trà vào bất kỳ thời điểm nào. Trong khi dòng bánh 150g vẫn giữ vai trò "đầy đặn truyền thống" giúp cân bằng nhu cầu của các thế hệ trong gia đình.

Bộ lễ hộp đẹp để tặng, bền để giữ

Giải pháp quà tặng cá nhân hóa cho doanh nghiệp, tạo dấu ấn thương hiệu và gia tăng giá trị kết nối với đối tác.

Bộ sưu tập "Trăng viên mãn - Thu thịnh vượng" được thiết kế trang nhã, vừa sang trọng để biếu tặng đối tác, vừa trang nghiêm khi trưng bày trên bàn thờ gia tiên. Bên trong bánh được sắp đặt khéo léo, tạo ấn tượng ngay từ khoảnh khắc mở nắp.

Từ kinh nghiệm phục vụ hàng triệu đơn hàng bánh tiệc trong nhiều năm, Cái Lò Nướng sớm nhận ra nhu cầu "quà tặng mang dấu ấn riêng" của khách hàng và phát triển hộp bánh Trung thu cá nhân hóa cho doanh nghiệp. Khách có thể chọn in tên người nhận, ép kim logo doanh nghiệp ngay trên hộp quà, vừa tạo giá trị cảm xúc, vừa giúp doanh nghiệp đồng nhất hình ảnh thương hiệu.

Việc này đòi hỏi năng lực vận hành bài bản với áp lực không nhỏ nhưng đồng thời cũng tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho Cái Lò Nướng trên thị trường, giúp thương hiệu ghi điểm trong mắt các khách hàng doanh nghiệp luôn chú trọng đến quà tặng sáng tạo mùa Trung thu.

Túi Nguyệt Slay với nhiều màu thời trang được giới trẻ yêu thích.

Cái Lò Nướng cũng dẫn dắt thị trường khi ra mắt túi quà tặng "Nguyệt Slay" đựng bánh mini 60g hướng đến Gen Z với thiết kế DIY độc đáo, có thể tái sử dụng như phụ kiện thời trang. Sự kết hợp mới mẻ này giúp thương hiệu nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng trẻ và các gia đình - nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sự tiện lợi, mới mẻ nhưng vẫn đề cao giá trị truyền thống.

Hộp quà Trung thu không chỉ gửi gắm tâm ý của người tặng mà còn là lời chúc mùa đoàn viên trang trọng, thể hiện sự quan tâm với người nhận. Thấu hiểu tâm lý khách hàng, ưu tiên chất lượng sản phẩm bên cạnh bao bì chỉn chu, tinh tế chính là lý do giúp bộ lễ hộp Trung thu của Cái Lò Nướng ghi đậm dấu ấn trong lòng khách hàng mùa trăng năm nay.

Thương hiệu Cái Lò Nướng đã có mặt tại TP HCM 10 năm, nổi tiếng với các loại bánh ngọt, bánh sinh nhật, flan gato, mousse trái cây tươi… và bánh trung thu mỗi dịp đón mùa trăng.

- Website: https://cailonuong.com/

- Hotline: 028 8888 3388

- Địa chỉ: Tại TP HCM

CH1: 15K Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn

CH2: 173 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành

CH3: 29 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú

CH4: 186 Quang Trung, phường Gò Vấp

CH5: 477 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng

CH6: 38 Hoa Mai, phường Cầu Kiệu

CH7: 2A Ba Gia, phường Tân Sơn Nhất