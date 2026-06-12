Hợp đồng thử việc 2 tháng có phải đóng BHXH bắt buộc?

Công ty của bà Khuê được hướng dẫn phải đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng thử việc từ 01 tháng trở lên theo quy định của Luật BHXH 2024. Bà Khuê hỏi, hướng dẫn trên có đúng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

"5. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiếm xã hội làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng tính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất; người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc".

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp đơn vị ký hợp đồng thử việc thời hạn 02 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.