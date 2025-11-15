Họp lớp báo 50 người đến, lúc đi ăn lại thành 70 người, hết 185 triệu đồng nhưng tiền thu về thiếu 37 triệu đồng: Ăn xong cả lớp rời nhóm!

Bài chia sẻ của một tác giả về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

***

Họp lớp nói là ôn lại tuổi thanh xuân, nhưng lại là bài kiểm tra về lòng người. Sau buổi họp lớp, một nhóm 50 người gần như tan rã, 49 người rời nhóm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Có một người đàn ông chia sẻ, nhóm bạn tiểu học của anh có 50 người. Tết năm đó, nhóm vốn yên ắng bỗng trở nên sôi động khi lớp trưởng hỏi một câu: “Có ai còn nhớ lời hẹn 10 năm của chúng ta không?”

Lúc này mọi người mới nhớ: khi tốt nghiệp tiểu học, cả lớp từng hứa sẽ gặp lại nhau sau 10 năm để xem cuộc đời mỗi người đã thay đổi thế nào. 10 năm trôi qua rất nhanh. Khi ấy mọi người đều bận rộn vừa đi làm, vừa lo kết hôn, mua nhà, sinh con… nên buổi họp lớp 10 năm hẹn trước mãi không tổ chức được.

Thời gian trôi qua nhanh. Tính từ ngày tốt nghiệp tiểu học, đã 20 năm trôi qua. Lớp trưởng đề nghị tổ chức một buổi gặp mặt, biết đâu sau này ai cần giúp đỡ còn dễ hỗ trợ nhau.

Trong nhóm ai cũng hưởng ứng. Nhiều người nói lâu không gặp, gặp nhau một lần cũng tốt, tình cảm bạn học vẫn còn, nên tranh thủ duy trì liên lạc. Cuối cùng thống nhất lớp trưởng sẽ đặt nhà hàng, chi phí chia đều. Lớp trưởng quen một người bạn mở nhà hàng, nói có thể giảm giá.

Đến ngày họp lớp, một người bạn học còn đem chiếc xe mới mua đi rửa, anh nghĩ lái xe “xịn” đến sẽ rất có mặt mũi.

Ảnh minh hoạ.

Khi đến nhà hàng, bên trong trang trí rất sang trọng, vừa có ăn uống vừa có giải trí. Lớp trưởng nói ăn xong có thể uống trà, xem phim… chỗ rộng rãi, đông người càng vui.

Mọi người lần lượt đến. Ban đầu là 50 người, nhưng có người dẫn theo theo vợ/chồng và con, tổng cộng hơn 70 người.

Lớp trưởng mở đầu buổi họp bằng vài câu chuyện xưa. Có cô gái xúc động đỏ cả mắt, không khí trở nên ấm áp hơn.

Khi ăn, lớp trưởng đã đặt sẵn rất nhiều món, bào ngư, tôm hùm, cua biển, cùng vô số món ngon và đặc sản. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn xong lại hát hò, nói chuyện đến tận nửa đêm mới giải tán.

Cuối buổi, lớp trưởng tổng kết chi phí và đăng hóa đơn lên nhóm, tổng cộng hơn 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng), chia ra thì mỗi người chuyển 1.000 tệ (3,7 triệu đồng) là đủ. Nhưng gom lại chỉ được 40.000 tệ (khoảng 148 triệu đồng), còn 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) vẫn thiếu, không biết thiếu từ đâu.

Ảnh minh hoạ.

Mọi người đều tranh cãi. Nhiều bạn nữ thì nói rằng: “Chúng tôi không uống rượu, chỉ ăn chút thức ăn. Chúng tôi chỉ trả một nửa thôi. Ai uống rượu thì trả thêm”.

Nhiều bạn nam khác thì nói: “Chúng tôi có uống rượu thật, nhưng không đưa người nhà theo. Tiền ăn là chia đều. Ai dẫn theo người thân thì phải trả phần họ”.

Một người dẫn theo người nhà thì phản ứng: “Không ai nói trước là không được mang theo người nhà. Nói thế chẳng khác nào bảo chúng tôi đi ăn chực. Bây giờ ai mà không trả nổi một bữa ăn? Thôi, tôi rời nhóm đây".

Ảnh minh hoạ.

Nhóm chat náo loạn một hồi lâu, người này nói, người kia cãi, rồi lần lượt rời nhóm. Cuối cùng, 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) còn thiếu vẫn không ai chịu trả. Lớp trưởng đành tự mình bỏ tiền, ấm ức đăng lên mạng.

Nhà hàng hôm đó thực sự quá sang nên nhiều người cảm thấy 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) cho buổi họp lớp là quá đắt. Nhiều người rời nhóm sau buổi họp lớp vì một mối quan hệ đã dính dáng đến tiền bạc thì khó còn giữ được sự thoải mái như trước.

Theo Toutiao