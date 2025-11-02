Hợp tác với một liên danh nhà thầu, Vingroup đưa công nghệ hiện đại nhất TG vào siêu dự án 10 tỷ USD

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang là dự án tâm điểm mà Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang thi công.

Ngày 31/10, theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên của Vingroup) đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là CTCP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM), để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM). Đây là siêu dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Theo đó, công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) được áp dụng tại siêu dự án ở Cần Giờ, nhằm gia cố nền bùn và thi công lấn biển. Công nghệ này AOMI Construction Co., Ltd. – tập đoàn kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản chuyển giao độc quyền cho MCIC tại Việt Nam.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise đang được thi công. Ảnh: VIC

Đáng chú ý, công nghệ trên được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto, người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét. Hơn nữa, công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM đã được ứng dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới như Cảng sân bay Chubu, Cảng Nanao, Sân bay quốc tế Tokyo, Sân bay Tokyo Haneda (Nhật Bản); Sân bay Pudon (Trung Quốc); Vịnh Marina, Sân bay Đông Changi (Singapore); Cảng New York (Mỹ)…

Theo công nghệ này, lớp đất bùn sẽ được tận dụng ngay tại chỗ nhằm gia cố nền đất thông qua việc sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt. Đặc biệt, quá trình biến bùn thải thành vật liệu san lấp được diễn ra khép kín, nhanh chóng và chính xác, có thể thi công ngay trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ.

Như vậy, chỉ sau 5 giờ, lớp bùn mềm đã dần cứng hóa để có thể đi lại trên bề mặt và sau 28 ngày sẽ cứng hóa 100%, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp và nền móng công trình.

Công nghệ đặc biệt giúp giảm phát thải

Siêu dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang ứng dụng nhiều công nghệ thi công hiện đại. Ảnh: VTC News

Trên thực tế, so với thi công bơm hút cát thông thường, chi phí ổn định bề mặt bằng công nghệ K-DPM cao gấp 5 - 10 lần. Tuy nhiên, giá trị bền vững mà công nghệ mới này mang tới cho vùng biển Cần Giờ là vượt trội.

Thứ nhất, khối lượng bùn phải xử lý tại chỗ sẽ được giảm thiểu tối đa, từ đó hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, đồng thời giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh và không bị phụ thuộc vào cát tự nhiên. Hơn nữa, công nghệ này góp phần xanh hóa ngành hàng hải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng hạ tầng ven biển.

Thứ hai, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

Ngoài công nghệ cải tạo và gia cố bùn, trong quá trình xử lý nền, siêu dự án Vinhomes Green Paradise còn ứng dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt. Cụ thể, phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi sau đó bồi đắp cho phần đất liền. Đây cũng là giải pháp tối ưu tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi; cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho công trình lấn biển này, dự án còn sử dụng công nghệ kiểm soát mực nước tiên tiến được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan. Đây là các chuyên gia nổi tiếng trong các dự án lấn biển, trị thủy và phát triển hạ tầng ven biển, đảm bảo độ bền vững và ổn định lâu dài.

Trước đó, tại buổi tọa đàm Siêu đô thị ESG ++ do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng 23/10, bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án, cho biết, trong tháng 11/2025, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 (đbao gồm ắp nền và chống xói lở) và khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, giai đoạn 2 của dự án sẽ triển khai vào giữa năm 2026, tập trung làm đường sá và những hạng mục kỹ thuật.

Phối cảnh Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise. Ảnh: VIC