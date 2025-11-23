HoREA đề xuất chưa thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản

Góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập (Dự thảo Nghị quyết), Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) hoan nghênh Dự thảo Nghị quyết quy định về việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng việc chỉ xác định chính sách minh bạch hóa thông qua Trung tâm giao dịch do Nhà nước thành lập là chưa đầy đủ vì còn các thiết chế khác như sàn giao dịch bất động sản tư nhân và công chứng, chứng thực,…

HoREA cũng cho rằng, việc đề xuất thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập có thể không phù hợp với các kết luận và nghị định hiện hành của các cơ quan Trung ương và Chính phủ.

Theo đó, đề xuất mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập có thể chưa phù hợp với Kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt ngày 14/8/2025 theo Kết luận số 59-CV/BCĐ ngày 12/09/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, yêu cầu rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã.

Bên cạnh đó, theo HoREA, đề xuất cũng chưa đồng bộ, thống nhất với Nghị định 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, HoREA lo ngại mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập có thể dẫn đến việc thành lập tổ chức mới, làm tăng biên chế và tăng ngân sách Nhà nước, đồng thời có dấu hiệu trùng lặp chức năng với các cơ quan hiện có.

Vì vậy, HoREA kiến nghị tại thời điểm hiện nay, chưa thật sự cần thiết thành lập “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập”, nhưng rất cần thiết xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ bổ sung quy định bắt buộc chủ đầu tư dự án bất động sản, quyền sử dụng đất trước khi đưa ra giao dịch thì phải công khai đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm bất động sản, dự án bất động sản, trong đó làm rõ là “nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh theo từng bất động sản trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản" .

HoREA cũng đề nghị cần phải bổ sung quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh đối với các trường hợp chủ đầu tư không công bố đầy đủ, chính xác thông tin về sản phẩm và dự án bất động sản trước khi đưa ra giao dịch hoặc trường hợp chủ đầu tư đưa ra giao dịch “nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh theo từng bất động sản” mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, HoREA đề nghị khẩn trương xây dựng “Đề án sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản” (kết hợp sửa đổi một số luật liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất) để trình kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI vào tháng 04/2026 xem xét theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2026. Trong đó, đề nghị có nội dung trọng tâm là xây dựng các cơ chế bảo đảm hoạt động kinh doanh bất động sản minh bạch, lành mạnh để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng bất động sản, chủ đầu tư, các bên tham gia giao dịch bất động sản và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.