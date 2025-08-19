HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,...

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Cụ thể, ba cổ phiếu DAH - Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, DHM - Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu và SAV - Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex không được giao dịch margin trên HoSE. Nguyên nhân đều do lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Tính đến ngày 15/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 65 mã. Trong đó, có một số mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..

Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.