HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

HOSE vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Tính đến ngày 26/11/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 65 mã.

HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin- Ảnh 1.

Mới nhất, HOSE đã đưa VPL - Công ty Cổ phần Vinpearl ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu VPL chính thức niêm yết và có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE vào ngày 13/5/2025. Tính tới nay, mã này đã niêm yết hơn 6 tháng, cổ phiếu cũng không nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch.

Trở lại với danh sách cắt margin của HOSE, các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Một số mã quen thuộc góp mặt trong danh sách như BCG, HVN, NVL, LDG, OGC, TLH, NVT,…

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

