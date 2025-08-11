HOSE công bố rổ chỉ số mới VN50 GROWTH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng “Vietnam Growth 50 Index” (VN50 Growth).

Cụ thể, chỉ số VN50 GROWTH bao gồm 50 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số. Chỉ số giá VN50 GROWTH được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu cùng ngành) và giới hạn trọng số tăng trưởng của cổ phiếu.

Các cổ phiếu được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare và phải thoả mãn các tiêu chí là Giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float (GTVH_f) tối thiểu 2.000 tỷ đồng và Giá trị giao dịch khớp lệnh (GTGD_KL) tối thiểu 20 tỷ đồng. 50 mã cổ phiếu có GTVH_f lớn nhất (ưu tiên GTGD_KL cao hơn khi GTVH_f bằng nhau) sẽ vào rổ chỉ số chính thức. Ngoài ra, 10 mã cổ phiếu có GTVH_f lớn nhất tiếp theo sẽ vào rổ chỉ số dự phòng.