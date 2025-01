HOT: Anh Trai Say Hi công bố concert 5, không phải Đà Nẵng hay Hà Nội!

Tối 24/1, trang fanpage Anh Trai Say Hi bất ngờ đăng tải bài đăng công bố concert Day 5 khiến cộng đồng mạng không khỏi “náo loạn”. Không tổ chức ở Đà Nẵng hay thêm một concert ở Hà Nội hoặc các thành phố tại miền Bắc như đồn đoán trước đó, theo xác nhận từ NSX, concert Anh Trai Say Hi Day 5 sẽ được tổ chức tại Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức, TP.HCM vào ngày 21/3/2025.

Với việc quay trở lại địa điểm tổ chức từng diễn ra concert Day 2, nhiều người cho rằng đây chính là concert encore mà NSX show truyền hình thực tế cực hot này muốn dành tặng người hâm mộ.

Fanpage chính thức của Anh Trai Say Hi công bố thông tin về concert Day 5

Trước đó vào ngày 9/12, ngay khi đêm concert Anh Trai Say Hi Day 4 vừa kết thúc, NSX đã tung “hint” hé lộ về concert Day 5. Điều này khiến cho “anh trai” HIEUTHUHAI cũng phải choáng váng và “mỏ hỗn” trước thông tin đầy bất ngờ. Đây cũng là một trong những sự kiện hiếm hoi của showbiz Việt tổ chức concert đến lần thứ 5 nhưng vẫn nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau thành công của chương trình, Anh Trai Say Hi từng tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM lần lượt tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. Không dừng lại ở đó, chương trình tiếp tục di chuyển ra Hà Nội và tổ chức 2 đêm concert trên SVĐ Mỹ Đình vào 2 ngày 7/12 và 9/12.

Mỗi concert của Anh Trai Say Hi đều thu hút hàng chục nghìn khán giả đến tham dự chứng minh cho sức hút không tưởng của 30 nghệ sĩ và góp phần tạo nên thành công cho “concert nội địa” trong năm qua. Với việc tiếp tục chơi lớn tổ chức đêm concert thứ 5 cùng màn “thả” hint về sự đặc biệt, điều này hứa hẹn các màn trình diễn sẽ được làm mới để gây bất ngờ cho khán giả.