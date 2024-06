"Hot mom" Doãn Hải My lần đầu kể "tất tần tật" chuyện đi đẻ: Sinh thường, đau rũ rượi vẫn bị Đoàn Văn Hậu bắt làm một điều

Mới đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My đã chính thức thông báo chuyện đón con đầu lòng chào đời. Đó là một bé trai có tên Minh Đăng, tên gọi ở nhà là "Lúa". Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã tổ chức lễ đầy tháng sung túc cho con. Bé cưng được may riêng một bộ đồ với dòng chữ "Chào cả nhà, con là Lúa đây", chiếc gối của nhóc tỳ cũng in chữ "Lúa", căn phòng mà Văn Hậu và Hải My dành cho con cũng được trang hoàng đẹp đẽ với nhiều phụ kiện dễ thương.

Một tháng sau khi sinh con đầu lòng, nàng WAG Doãn Hải My dành thời gian để chia sẻ với người hâm mộ về hành trình đi đẻ. Bà xã Đoàn Văn Hậu cho biết cô đã sinh thường, và cảm giác chắc chắn là vô cùng đau đớn. Doãn Hải My đăng tải bức ảnh dựa vào người Văn Hậu với mái tóc rối bù, mặc đồ của bệnh viện, mặt mộc kém sắc. Hải My cho biết: "Lúc này đang đau rũ rượi cả người ra mà ông chồng cứ đòi chụp con ảnh làm kỷ niệm. Tức". Dù vậy, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn cố gắng tạo dáng phụng phịu bên cạnh chồng, được dân mạng khen dễ thương.

Diện mạo Doãn Hải My khi đi đẻ

Chia sẻ về lý do giấu kín chuyện đi đẻ em bé, Doãn Hải My tâm sự: "Thật sự rất vui và rất may mắn khi được mọi người quan tâm và hỏi han. Nhưng vì My cùng gia đình cũng khá tâm linh và muốn giữ cho bé, để bé cứng cáp một xíu, ra tháng thì mới thông báo với mọi người. Đó cũng là lý do vì sao tới những tháng cuối thai kỳ thì My mới dám chụp ảnh và báo mọi người".

Doãn Hải My ở bệnh viện khi sinh em bé

Sau khi sinh em được 1 tháng, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng gọn gàng, mảnh mai. Nàng WAG khoe bức ảnh selfie trước gương với bộ đồ mùa hè thoái mái, điểm nhấn là đôi chân dài nuột nhà nhiều người ao ước. Hải My cho biết lúc lên bàn đẻ, cô nàng nặng 59kg. Hiện tại, sau một tháng làm mẹ bỉm sữa, bà xã Văn Hậu còn 50kg. Cô nàng muốn giữ mức cân này vì trước khi bầu, Doãn Hải My quá gầy.

Vóc dáng Doãn Hải My sau khi sinh em bé.

Khi được hỏi về chế độ ăn để về dáng nhanh, Doãn Hải My khẳng định: "My không có ăn với mục đích về dáng nhanh đâu ạ. Thậm chí còn phải ăn nhiều, ăn bổ, chất hơn trước để chất lượng sữa tốt. Có lẽ do bạn Lúa uống sữa mẹ hoàn toàn và hút sữa nữa nên mẹ Lúa gầy nhanh thôi ạ".

Hình ảnh con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My trong ngày đầu được bố mẹ đón về nhà

Về việc kiêng cữ sau sinh, người đẹp sinh năm 2001 cho biết cô kết hợp phương pháp kiêng cữ truyền thống và hiện đại.

"Những ngày đầu mới về nhà chị vẫn mặc áo dài quần dài, đi tất, điều hòa để nhiệt độ 26-27. Thời gian về sau thì nóng, oi bức quá nên chuyển thành mấy bộ pyjamas cộc tay. Ngay từ khi ở viện chị đã được các chị y tá gội đầu cho luôn rồi, nên về nhà sức khỏe ổn định cái là chị cũng tắm rửa gội đầu sạch sẽ luôn; tất nhiên là tắm nước ấm, nhanh gọn lẹ không lâu la.

My thấy khi đi lại được bình thường và sức khỏe ổn định thì nên tắm rửa sạch sẽ, tránh gây nhiễm khuẩn cho con. Ăn uống thì chị ăn đa dạng thức ăn, ăn chín uống sôi. Đặc biệt uống thật nhiều nước ấm và sữa ấm giúp sữa về nhiều. Mấu chốt là thời gian ở cữ cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể; giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ để hồi phục sức khỏe thể chất và ổn định sức khỏe tinh thần", Doãn Hải My viết.