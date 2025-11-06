House Of Luggage siêu sale tháng 11 đến 50%++ tất cả bộ sưu tập

Đây là dịp đặc biệt để người yêu du lịch, doanh nhân và giới trẻ sành điệu sở hữu các sản phẩm cao cấp với mức giá chưa từng có.

Hơn 25 năm đại diện và phát triển, House Of Luggage (HOL) tự hào là nơi phân phối chính thức các thương hiệu quốc tế về vali, balo, túi xách, đồng hồ và phụ kiện như: Samsonite, American Tourister, Delsey Paris, Victorinox, Wenger, ACE, Traveler's Choice, Pacsafe…. Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, giá thành hợp lý và chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu.

Tháng 11 này, House Of Luggage chính thức khởi động chương trình Super Sale lớn nhất năm, với hàng ngàn sản phẩm vali, balo, túi xách được ưu đãi lên đến 50%++, giảm thêm 25% cho nhiều bộ sưu tập nhân dịp kỷ niệm 25 năm, cùng hàng nghìn quà tặng cao cấp, áp dụng cho tất cả thương hiệu đang được phân phối tại hệ thống HOL tại website và hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc.

Vali du lịch chỉ từ 999.000đ! Hàng nghìn mẫu mã vali chất lượng, bền bỉ từ nhiều thương hiệu quốc tế với đa dạng phong cách từ sang trọng, đẳng cấp đến trẻ trung, năng động…Giá hấp dẫn chỉ có duy nhất trong năm, cùng chế độ bảo hành toàn cầu. Nhanh tay sở hữu ngay để không bỏ lỡ những bộ sưu tập vali "hot" nhất tại HOL!

Vali American Tourister Squasem (Nguồn: American Tourister)

Một trong những bộ sưu tập bán chạy nhất tại HOL chính là vali Squasem từ thương hiệu American Tourister, với thiết kế thời trang, gọn nhẹ, có 9 bảng màu đa dạng, đặc biệt hội tụ đầy đủ các tính năng cần có của một chiếc vali hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu cho chuyến đi như: cổng sạc USB trên size cabin, có khả năng mở rộng khoang chứa, khóa kéo đôi chống rạch trộm, bánh xe đôi giảm chấn xoay 360 độ… Săn ngay hôm nay với giá chưa đến 1,9 triệu cho size xách tay!

Bên cạnh đó, HOL cũng cung cấp balo, túi xách thời trang chính hãng với nhiều mẫu mã dành cho doanh nhân, nhân viên văn phòng, học sinh - sinh viên và trẻ em… Ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11 chỉ từ 550.000đ, được bảo hành toàn cầu theo chính sách của hãng.

Ưu đãi đặc biệt duy nhất tháng 11 - Balo chỉ từ 550.000đ (Nguồn: House Of Luggage)

Cùng hàng trăm ưu đãi hấp dẫn chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm tại House Of Luggage - Nơi bạn có thể tìm thấy chiếc vali, balo, túi xách ưng ý với hệ thống hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc, tại hầu hết các trung tâm thương mại lớn. HOL còn cung cấp quà tặng cho doanh nghiệp theo nhu cầu với giá tốt, quy trình thủ tục nhanh gọn. Các sản phẩm đa dạng từ phụ kiện, balo, túi xách, vali, đồng hồ… sẽ là món quà giá trị mà doanh nghiệp tặng cho khách hàng.

Khám phá ngay tại website hol.com.vn, hoặc hotline miễn phí 1800 6063 để được tư vấn thêm.