Houthi liên tiếp tung đòn trả đũa, tàu của Mỹ đã trúng tên lửa: Một loạt tàu khác 'chạy' khỏi Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu của Mỹ

Hãng thông tấn AP đưa tin, Houthi đã bắn tên lửa trúng 1 tàu thuộc sở hữu của Mỹ ngoài khơi vịnh Aden trong ngày 15/1 (theo giờ địa phương), chưa đầy 24 giờ sau khi nhóm phiến quân này nã tên lửa hành trình chống hạm về phía tàu khu trục USS Laboon của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ.

Động thái mới cho thấy Houthi dường như đang bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động trả đũa nhằm vào liên quân Anh-Mỹ.

Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh phụ trách giám sát các vùng biển ở Trung Đông cho hay, vụ tấn công xảy ra tại khu vực cách vịnh Aden khoảng 177km về phía đông nam. Houthi đã nhắm mục tiêu vào con tàu mang tên Gibraltar Eagle. Thuyền trưởng của tàu báo cáo rằng "mạn trái tàu đã bị tên lửa tấn công từ trên cao".

Trả lời AP, hai công ty an ninh hàng hải tư nhân Ambrey Intelligence và Dryad Global cho biết, tên chính xác của con tàu gặp nạn là "Eagle Gibraltar" - một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ nhưng treo cờ của Cộng hòa Quần đảo Marshall.

Hình ảnh tàu Eagle Gibraltar được website Vessel Finder ghi nhận 14 ngày trước.

Theo xác minh của AP, con tàu này thuộc sở hữu của Eagle Bulk - một công ty có trụ sở tại Stamford, bang Connecticut (Mỹ) và có tên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Hiện tại, Eagle Bulk chưa trả lời các yêu cầu bình luận của AP.

Dữ liệu theo dõi vệ tinh được AP phân tích cho thấy tàu Eagle Gibraltar đã đi đến Kênh đào Suez, nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu lại vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Cổng thông tin Trade Winds (chuyên về tin tức vận tải toàn cầu) cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu Eagle Gibraltar sau khi con tàu trúng tên lửa, khiến một khoang trong hầm chứa hàng của tàu hư hại. Tuy nhiên, con tàu vẫn có thể tiếp tục di chuyển.

Bộ Tư lệnh Mỹ đặc trách Trung tâm (CENTCOM) đã lên tiếng xác nhận vụ tấn công của Houthi, đồng thời cho biết tàu Eagle Gibraltar "không bị hư hại gì đáng kể và đang tiếp tục hành trình".

"Vào khoảng 4 giờ chiều (giờ Sanaa) ngày 15/1, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã bắn 1 tên lửa đạn đạo chống tàu từ các khu vực do nhóm này kiểm soát ở Yemen và bắn trúng tàu M/V Gibraltar Eagle - tàu container do Mỹ sở hữu và vận hành, treo cờ Cộng hòa Quần đảo Marshall. Tuy nhiên, con tàu không bị hư hại gì đáng kể và đang tiếp tục hành trình. Không có thương vong nào trên tàu" - Thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Cũng theo CENTCOM, trước khi tàu Gibraltar Eagle bị tấn công, lực lượng Mỹ cùng ngày 15/1 đã phát hiện Houthi phóng thêm 1 tên lửa đạn đạo chống hạm về phía nam Biển Đỏ. Song, tên lửa này đã "thất bại giữa hành trình bay và rơi trong lãnh thổ Yemen".

Trong khi đó, theo công ty an ninh hàng hải Ambrey Intelligence, tàu Gibraltar Eagle đã chuyển sang hướng đông sau khi bị tấn công. Dữ liệu của Signal Maritime cho thấy, ban đầu tàu Eagle Gibraltar di chuyển về hướng tây, chở lô thép từ Hàn Quốc sang Mỹ.

Cục hàng hải Mỹ khuyến cáo các tàu mang cờ Mỹ và các tàu thương mại thuộc sở hữu của Mỹ nên tránh xa khu vực Yemen ở Biển Đỏ và Vịnh Aden cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: CNN

Cung cấp thông tin cho Reuters, Ambrey cho biết thêm rằng, Houthi đã phóng tổng cộng 3 tên lửa, trong đó 2 tên lửa không ra được tới biển, tên lửa thứ 3 đánh trúng tàu Gibraltar Eagle. Công ty này nhận định, vụ tấn công nhằm vào tài sản của Mỹ để đáp trả các cuộc tấn công gần đây của liên quân Anh-Mỹ nhằm vào hơn 60 mục tiêu của Houthi.

Cục Hàng hải Mỹ đã đưa ra cảnh báo về "mức độ rủi ro cao" đối với các tàu thương mại di chuyển gần Yemen.

Khuyến cáo của cơ quan này nêu rõ: "Mặc dù quyết định quá cảnh vẫn thuộc quyền quyết định của từng tàu và công ty, nhưng các tàu mang cờ Mỹ và các tàu thương mại thuộc sở hữu của Mỹ nên tránh xa khu vực Yemen ở Biển Đỏ và Vịnh Aden cho đến khi có thông báo mới".

Cũng trong ngày 15/1, theo Reuters, một vụ nổ đã được ghi nhận gần sây bay Hodeidah ở Yemen, tuy nhiên, Hodeidah cách tương đối xa vịnh Aden nên chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

Kể từ sau khi liên quân Anh-Mỹ phát động tấn công các mục tiêu của Houthi, nhóm phiến quân này đã tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công ở Biển Đỏ. Thủ lĩnh Houthi Abdel-Malek al-Houthi tuần trước tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào nhóm.

Một loạt tàu "chạy" khỏi Biển Đỏ

Reuters cho biết, vụ tấn công tàu Gibraltar Eagle cho thấy Houthi đã mở rộng mục tiêu tấn công, không chỉ dừng lại ở các tàu của Israel hoặc đang trên đường tới Israel như trước đây.

Một nguồn tin cấp cao cho biết, để đối phó với tình trạng bất ổn, QatarEnergy - nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới - đã quyết định dừng hành trình của 4 tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua Biển Đỏ.

Các lo ngại về tuyến đường vận tải trong khu vực đã bắt đầu gia tăng kể từ sau các cuộc không kích của liên quân Anh-Mỹ nhằm vào Houthi và nguy cơ nhóm phiến quân tấn công trả đũa

Houthi đã mở rộng mục tiêu tấn công, không chỉ dừng lại ở các tàu của Israel hoặc đang trên đường tới Israel như trước đây. Ảnh: Telegraph

Dữ liệu theo dõi tàu LSEG cho thấy các tàu Al Ghariya, Al Huwaila và Al Nuaman của QatarEnergy đã được bơm khí LNG tại Ras Laffan và đang hướng đến Kênh đào Suez trước khi dừng bước ở Oman vào ngày 14/1 - ngày Houthi bắn tên lửa về phía tàu khu trục USS Laboon của Mỹ.

Trong khi đó, tàu Al Rekayyat, đang trên đường quay trở lại Qatar, đã dừng lại dọc theo tuyến đường di chuyển vào ngày 13/1, sau các cuộc không kích của liên quân Anh-Mỹ nhằm vào Houthi.

Thêm ít nhất 6 tàu chở dầu nữa cũng đã rời khỏi nam Biển Đỏ trong ngày 15/1 do các diễn biến phức tạp, nâng tổng số tàu chuyển hướng khỏi khu vực này sau cuộc tập kích của Anh-Mỹ tuần qua lên 15 chiếc.

Chưa dừng lại ở đó, ngày càng nhiều tàu chở dầu tìm cách tránh đi qua Biển Đỏ, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua Kênh đào Suez theo cả hai hướng.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng, nếu việc di chuyển qua Biển Đỏ vẫn không an toàn, những con tàu này sẽ phải đi quanh Mũi Hảo Vọng của Châu Phi. Tuyến đường đó có thể kéo dài thời gian di chuyển từ Qatar đến Tây Bắc Châu Âu thêm 9 ngày so với hành trình thông thường (vốn đã kéo dài 18 ngày).



Bình luận về tình hình ở Biển Đỏ, Thiếu tướng Aidarus al-Zoubaidi, thành viên hàng đầu của chính phủ Yemen được Liên Hợp Quốc công nhận cho rằng, "nếu không có phản ứng mạnh mẽ trước những gì Houthi đang làm thì sẽ có những mối đe dọa khác đối với các tuyến đường hàng hải quan trọng trong khu vực".

Theo ông Aidarus, chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu trong tuần qua không đủ để ngăn chặn mối đe dọa mà Houthi gây ra cho tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Ông kêu gọi phương Tây tăng cường cho chiến dịch này bằng cách cung cấp vũ khí, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo cho các lực lượng chính phủ Yemen để cùng chống Houthi.