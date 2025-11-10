HPT D-DAY 2025: “A²” – Hành trình chuyển mình cùng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới

Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu gồm lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, đối tác trong nước và quốc tế cùng các chuyên viên quản trị, nghiệp vụ quan tâm đến ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI.

Với chủ đề "A²", sự kiện năm nay đi sâu vào cách trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển mình từ công cụ hỗ trợ thành động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc, tối ưu vận hành và mở rộng năng lực cạnh tranh trong hành trình hội nhập.

HPT D-DAY 2025 – Nội dung thực tiễn và chuyên sâu

Sự bùng nổ của AI và các mô hình ngôn ngữ lớn đang đặt ra nhiều thách thức và cơ hội mới cho doanh nghiệp. Với chủ đề "A²", HPT D-DAY 2025 mang đến không gian kết nối cởi mở, tương tác cao, tập trung vào xu hướng ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh và vận hành doanh nghiệp để kiến tạo tăng trưởng bền vững.

Chủ đề "A²" được HPT diễn giải qua tám hướng tiếp cận phản ánh các trụ cột chiến lược trong hành trình khai thác sức mạnh AI:

Always Adaptive – Luôn thích nghi với xu hướng công nghệ mới

AI + Agent – Đồng hành cùng các tác nhân thông minh

Applying AI – Ứng dụng AI vào vận hành thực tiễn

Acceleration × Advantage – Tăng tốc để tạo lợi thế cạnh tranh

Automation × Augmentation – Tự động hóa kết hợp nâng cao năng lực con người

Autonomous AI – AI có khả năng tự vận hành và học hỏi

Agentic AI – AI hiểu mục tiêu, lập kế hoạch, phối hợp nhiều tác vụ

AI × Analytics – Phân tích thông minh dựa trên AI

Chương trình gồm Phiên toàn thể với chủ đề "A² trong kỷ nguyên AI - Kỳ vọng và thực tiễn", chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và giải pháp ứng dụng AI, chuyển đổi số; cùng hai phiên chuyên đề:

"A² - Từ nền tảng đến thực tế": tập trung yếu tố cốt lõi để triển khai AI, dữ liệu và lộ trình chuyển hóa công nghệ thành giá trị cụ thể.

"A² - Hạ tầng và an toàn": chú trọng phương pháp đánh giá rủi ro và bảo mật khi tích hợp AI vào hoạt động doanh nghiệp.

Ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT công ty HPT phát biểu khai mạc

Khu vực triển lãm công nghệ với nhiều sản phẩm giải pháp đến từ các công ty công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước

Khảo sát "Thực trạng ứng dụng AI trong tổ chức" – Bức tranh toàn cảnh về hành trình chuyển mình cùng AI

Một dấu ấn nổi bật của HPT D-DAY 2025 là khảo sát "Thực trạng ứng dụng AI trong tổ chức", mang đến góc nhìn thực tiễn về hành trình ứng dụng AI tại Việt Nam. AI đang được ứng dụng rộng khắp và là xu thế không thể đảo ngược. Tuy vậy, hiệu quả thực tế vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Với mong muốn mang đến cái nhìn toàn diện, HPT phối hợp cùng Hội Tin học TP.HCM (HCA) triển khai khảo sát trên quy mô rộng đến các tổ chức và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, với phương pháp phân tích dữ liệu rõ ràng.

AI hiện được ứng dụng tập trung vào ba nhóm: Phát triển sản phẩm AI, phục vụ kinh doanh hoặc tạo giá trị mới; Vận hành, tự động hóa quy trình, hỗ trợ nhân viên, nâng cao hiệu quả quản trị; Dịch vụ, nâng cao cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng mà vẫn giữ yếu tố cảm xúc.

Doanh nghiệp cần xác định rõ giai đoạn ứng dụng AI để định hướng cải tiến và khai thác hiệu quả.

Ông Đinh Hà Duy Linh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty HPT trình bày báo cáo khảo sát "Thực trạng ứng dụng AI trong tổ chức" tại sự kiện HPT D-Day 2025

"Kết quả khảo sát mang đến bức tranh đa chiều về ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Phần lớn lãnh đạo đã nhận thức rõ tầm quan trọng và hiệu quả của AI. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở con người, dữ liệu và thiếu chiến lược cụ thể để hiện thực hóa AI." – ông Đinh Hà Duy Linh, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HPT chia sẻ.

Khảo sát cũng ghi nhận nhiều phát hiện đáng chú ý:

Doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò then chốt của đào tạo nội bộ, xem đây là giải pháp cốt lõi để vượt qua thách thức về năng lực nhân sự.

Kết quả phản ánh đúng thực tế "Rộng một dặm, sâu một inch" trong ứng dụng AI/ML tại Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp đã bắt đầu tập trung phát triển ứng dụng lõi, hướng đến tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị thực.

Lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng chủ động xác định vị thế và hướng đi riêng, lựa chọn ứng dụng phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực.

Dữ liệu tiếp tục được khẳng định là nền tảng của AI/ML. Các quy định về thu thập, kết nối, bảo mật và sử dụng dữ liệu cá nhân được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng chính sách dữ liệu toàn diện sẽ là ưu tiên trọng tâm trong giai đoạn tới.

Sự kiện HPT D-DAY 2025 nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước như Microsoft, VNPT, IBM, AIWin, CrowdStrike, Fortinet, HiTrust, HPE, Opentext, Softline, TechData, knowbe4-Mi2, M.Tech, Vcyber, ADG, CADTECH, Check Point, Exclusive Networks, Misoft, Vietnet, Yubico – DTAsia, KST, Solutions, cùng đối tác truyền thông HCA.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của diễn giả khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank, Ngân hàng Quân đội (MB) và Finviet, mang đến những chia sẻ sâu sắc, tạo nên thành công và dấu ấn chuyên môn cho hội thảo.

Mọi thông tin chi tiết về sự kiện và nội dung, vui lòng xem tại: https://d-day.hpt.vn