HSC lãi 1,296 tỷ đồng trong năm 2024

Quý 4.2024, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt gần 17,000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, HSC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu quý 4 đạt 888 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và là quý có doanh thu cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu HSC đạt 3,311 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch, trong đó:

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 848 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, hoàn thành 103% kế hoạch. Trong năm 2024, hoạt động môi giới chứng khoán của HSC ghi nhận kết quả tích cực nhờ thanh khoản thị trường cải thiện so với năm 2023. Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường tăng 20% từ 17,000 tỷ đồng lên 21,000 tỷ đồng. Đặc biệt, năm qua chứng kiến sự gia tăng liên tiếp về thị phần môi giới của HSC. Kết thúc năm 2024, HSC xếp thứ 4 trong nhóm các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HOSE với 6.4%, tăng 1 bậc so với năm 2023.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1,714 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 112% kế hoạch. Dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tiếp tục đà tăng trưởng và đạt hơn 20,400 tỷ đồng vào cuối năm 2024.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 666 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 120% kế hoạch nhờ việc chủ động điều chỉnh chiến lược giao dịch theo các nhịp hồi phục của thị trường, qua đó ghi nhận kết quả khả quan.

Doanh thu hoạt động tư vấn đạt 60 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm 2023, tuy nhiên chưa đạt kỳ vọng do một số thương vụ tư vấn chậm hơn so với tiến độ ban đầu.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của HSC đạt 31,340 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,444 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2024 đạt 1,668 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 11%.

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Ngày 04/12/2024 vừa qua, HSC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 3,600 tỷ đồng. Với nguồn vốn mới, Công ty có thể mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, nâng hạn mức cấp NPF cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cũng như tham gia nhiều hơn vào hoạt động thu xếp vốn trong các thương vụ ngân hàng đầu tư, qua đó gia tăng năng lực tài chính và củng cố khả năng cạnh tranh của HSC trên thị trường.