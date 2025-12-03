Huế: KĐT đáng sống cùng cam kết tăng trưởng vượt trội, đón đầu tiềm năng kinh tế

Với lối kiến trúc tân cổ điển, mặt tiền đường 19,5m, tổng diện tích sàn lên đến 382m2, đa dạng sản phẩm, Phú Xuân City được ví như tuyệt phẩm kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và sự hiện đại sang trọng, mang lại không gian sống đẳng cấp cho những chủ nhân tinh hoa giữa lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án mang lại dòng tiền hiệu quả và ổn định cho nhà đầu tư. Một số khách hàng tại Dự án đã hoàn thiện và cho thuê lên tới 40 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, CĐT mở ra chính sách sẵn sàng thuê lại từ 480 – 840 triệu đồng trong vòng hai năm sau khi khách hàng hoàn thiện nhà ở tại Dự án.

Phép thử: An toàn trước lũ lụt lịch sử năm 2025

Trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2025 đã trở thành thước đo chính xác nhất về chất lượng hạ tầng tại Thành phố Huế. Giữa lúc nhiều khu vực chịu cảnh ngập sâu, khu đô thị Phú Xuân City vẫn giữ vững được sự khô ráo, khẳng định tầm nhìn định hướng lâu dài của Chủ đầu tư.

Yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt chính là quy hoạch cao độ nghiêm ngặt. Cao độ san nền của Phú Xuân City đã được Chủ đầu tư tính toán một cách khoa học và cẩn trọng, cao hơn mực nước lũ đỉnh điểm năm 2025 từ 0,5 - 1,0 mét, giúp nước lũ không xâm nhập vào các công trình nhà ở của cư dân.

Tứ giác kim cương với 4 mặt tiền huyết mạch

Phú Xuân City sở hữu vị trí trung tâm thành phố Huế, mở ra khả năng liên kết và tiềm năng thương mại sinh lời cao nhờ tiếp giáp với 4 tuyến đường lớn Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Lanh và Dương Khuê. Cùng với đó, việc liền kề các công trình Trung tâm Hành chính tập trung mới, Quảng trường Văn hóa Huế, Chợ Cống mới cùng khu dân cư hiện hữu với mật độ dân cư cao và ổn định. Sự kết nối của cầu Như Ý trên đại lộ Võ Nguyên Giáp là nền tảng củng cố cho sự tăng trưởng giá trị bất động sản dài hạn trong tương lai.

Pháp lý vàng: Sổ hồng trao tay, an tâm dựng xây

Toàn bộ sản phẩm tại Phú Xuân City đã được cấp sổ hồng từng căn riêng biệt và đã sẵn sàng bàn giao. Dự án cam kết bàn giao sổ hồng cho từng cá nhân khách hàng, khách hàng có thể nhận nhà và hoàn thiện vào ở ngay.

Pháp lý minh bạch loại bỏ rủi ro về vốn, đảm bảo tài sản được pháp luật bảo vệ và rút ngắn thời gian khai thác tài sản cho nhà đầu tư.

Sự lựa chọn của nhà đầu tư thông minh

Phú Xuân City đã vượt qua phép thử lịch sử 2025 để chứng minh chất lượng hạ tầng và vững vàng về pháp lý. Đây là nơi hội tụ ba yếu tố vàng: An toàn trước thiên tai, Vị trí giao thương then chốt và pháp lý Sổ Hồng hoàn chỉnh.

Phú Xuân City không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự ổn định, mà còn là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản có giá trị thực.