Huế sẽ định đoạt số phận của những “ngôi nhà hoang” ven Quốc lộ 49?

Ngày 8-9, ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng (TP Huế), cho biết địa phương đang rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn để xây dựng phương án sử dụng phù hợp, trình cơ quan chức năng xem xét quyết định. Trong số các cơ sở nhà đất thuộc nhà nước quản lý được yêu cầu rà soát có những "ngôi nhà hoang" hơn 15 năm nay nằm ngay Quốc lộ 49 mà Báo Người Lao Động online đã phản ánh.

Những "ngôi nhà hoang" nhếch nhác

Động thái này được thực hiện sau khi Thanh tra TP Huế có văn bản yêu cầu các phường, xã rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các công sở nhà đất dôi dư nhiều năm.

Trụ sở TAND huyện Phú Vang (cũ)

Theo ghi nhận, trên Quốc lộ 49 đoạn qua TDP Trung Đông, phường Mỹ Thượng, từ hơn 15 năm nay tồn tại hàng loạt ngôi nhà mặt tiền xây dựng kiên cố nhưng bị bỏ hoang. Các căn nhà nằm san sát nhau, có nơi có tường rào ngăn cách, có nơi bỏ trống hoàn toàn. Do không có người sử dụng, quản lý hay duy tu, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, cây cối rậm rạp bao phủ, tạo nên cảnh quan nhếch nhác, u ám ngay cửa ngõ phía Đông TP Huế.

Trụ sở VKSND huyện Phú Vang (cũ).

Các "ngôi nhà hoang" này chủ yếu là trụ sở cũ của nhiều cơ quan nhà nước từng đóng trên địa bàn huyện Phú Vang (cũ), sau khi di dời về nơi mới thì bỏ trống. Cụ thể, trụ sở cũ TAND huyện Phú Vang có diện tích đất 482 m², giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm đó hơn 180 triệu đồng, diện tích sàn sử dụng 258,5 m². Nguyên giá theo sổ sách trên 717 triệu đồng.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang rộng 750 m²; trên đất có căn nhà 2 tầng xây năm 1995, diện tích hơn 233 m², nguyên giá hơn 432 triệu đồng, giá trị còn lại năm 2009 là gần 189 triệu đồng. Ngoài ra còn có một căn nhà cấp 4 diện tích 53,5 m² xây năm 2001.



Một trong 3 "ngôi nhà hoang" là các trụ sở của những cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện Phú Vang cũ.

Trụ sở cũ Viện KSND huyện Phú Vang (diện tích 779 m²), được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận và giao UBND huyện Phú Vang quản lý từ năm 2013. Giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm đó khoảng 270 triệu đồng, nhà và tài sản gắn liền có nguyên giá 320 triệu đồng.



Ông Đoàn Văn Sỹ cho biết, phường Mỹ Thượng đang nghiên cứu để lập đề án cụ thể. Theo đó, khu đất nào nằm trong quy hoạch đất thương mại, dịch vụ thì đề xuất cho thuê, khu đất quy hoạch đất ở sẽ đưa ra đấu giá. Trường hợp đất vướng lộ giới, quy hoạch mở rộng giao thông thì chờ giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thiện phương án, UBND phường sẽ trình Thanh tra TP Huế xem xét, báo cáo UBND TP Huế quyết định triển khai.



Việc xử lý dứt điểm các "ngôi nhà hoang" không chỉ giải quyết tình trạng lãng phí tài sản công mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan, khai thác hiệu quả quỹ đất trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 49 – tuyến đường Đông - Tây TP Huế. Đây cũng là vấn đề được dư luận quan tâm nhiều năm qua, khi hàng loạt trụ sở tiền tỉ bị bỏ phế, vừa gây nhức nhối vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.