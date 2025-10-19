Huế vào mùa quả ngọt thanh, ruột giòn, hương thơm không nơi nào có

Ông Tôn Thất Kim Sơn (55 tuổi, ngụ phường Thủy Xuân) là chủ nhà vườn có hơn 120 gốc bưởi thanh trà trồng trên diện tích 3.500 m2. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi và áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, năng suất và chất lượng quả﻿ của vườn ông đều đạt cao. “Mỗi cây cho 150 - 200 quả, có cây hơn 200 trái. Thương lái tìm mua từ đầu vụ, giá tại vườn từ 30.000 đến 45.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái. Dự kiến vụ này tôi thu hơn 100 triệu đồng", ông Sơn cho biết.