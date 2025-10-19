Huế vào mùa quả ngọt thanh, ruột giòn, hương thơm không nơi nào có
Giữa thu, Huế bước vào vụ thu hoạch bưởi thanh trà - loại quả đặc sản đã làm nên thương hiệu cho vùng đất cố đô. Từng được xem là quả “tiến vua”, bưởi thanh trà không chỉ là đặc sản mà còn là nguồn thu nhập chính và niềm tự hào của nhiều nhà vườn ven sông Hương.
