Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam khiến cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phải tấm tắc khen ngon: sản lượng 1 triệu tấn/năm, vừa có thêm 'visa' sang Úc

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vina Fruit), 9 tháng đầu năm 2025 kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024; xuất siêu đạt hơn 4,2 tỷ USD.

Nguyên nhân của mức tăng trưởng này là do xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc phục hồi trở lại trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Nhiều mặt hàng rau quả chứng kiến mức tăng trưởng tích cực, trong đó có bưởi. Cụ thể, trong tháng 8, xuất khẩu bưởi của Việt Nam đạt hơn 5 triệu USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, nước ta thu về hơn 52 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ. Nhờ đó, loại quả này lọt top 10 mặt hàng quả và quả hạch có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của nước ta.

Đến nay, bưởi tươi Việt Nam đã được xuất khẩu sang 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuối năm 2022, quả bưởi tươi - loại trái cây thứ 7 của Việt Nam, sau các loại xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa - được phép nhập khẩu vào Mỹ sau 5 năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nỗ lực đàm phán.

Trái bưởi cũng đã được hai cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Jennifer Moffitt và bà Alexis Taylor kiểm chứng về độ ngon trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2023. Thứ trưởng Taylor - quan chức phụ trách các vấn đề thương mại nông sản khi thưởng thức trái bưởi Diễn đã phải tấm tắc khen ngợi: "Tuyệt vời. 10/10. Tôi trông đợi được thấy loại bưởi này trong các cửa hàng tại Mỹ và mua nó với tư cách là người tiêu dùng địa phương".

Tương tự, trái này cũng được xuất khẩu chính ngạch sang New Zealand kể từ tháng 12/2022, nhờ đó kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đột biến. Tháng 4/2024, bưởi tiếp tục được 'cấp visa' sang thị trường Hàn Quốc. Và mới đây nhất, ngày 9/10, bưởi chính thức được nhập khẩu chính ngạch sang thị trường Úc, đánh dấu lần đầu tiên loại trái cây này chinh phục một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Diện tích trồng bưởi ở nước ta ngày càng được mở rộng, từ 50.000 ha năm 2015 tăng lên hơn 100.000 ha vào năm 2025 với sản lượng đạt gần 1 triệu tấn, tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Kim ngạch xuất khẩu quả bưởi tươi đạt khoảng 60 triệu USD (năm 2024), song tiềm năng còn rất lớn nhờ lợi thế thu hoạch quanh năm và chi phí sản xuất cạnh tranh.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), thị trường rau quả chế biến toàn cầu đang trên đà tăng trưởng ổn định do nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tiện lợi.

Thị trường rau quả chế biến toàn cầu được định giá 77 tỷ USD vào năm 2025, dự kiến sẽ đạt 111,6 tỷ USD vào năm 2035, tăng bình quân 3,8%/năm. Trong đó, thị trường trái cây và rau củ đông lạnh toàn cầu dự kiến đạt 4,9 tỷ USD vào năm 2025 và sẽ đạt 9,4 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,7%/năm. Thị trường trái cây đóng hộp toàn cầu sẽ đạt giá trị từ 17,12 tỷ USD đến 22,1 tỷ USD vào năm 2035. Đây chính là cơ hội lớn cho tất cả các doanh nghiệp đa dạng sản phẩm chế biến thay vì chỉ tập trung xuất khẩu tươi.



