Hunter Douglas Indochina – Hành trình 30 năm từ “cửa ngõ” Việt đến bầu trời thế giới

Gần 30 năm qua, Hunter Douglas Indochina đã hiện diện trong hàng loạt công trình đa dạng lĩnh vực như bệnh viện, trường học, cao ốc văn phòng, công trình công cộng và hàng loạt dự án sân bay tại Việt Nam, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành – sân bay lớn nhất cả nước đang triển khai.

Làm chủ chuỗi giá trị – Lợi thế cạnh tranh ở những dự án phức tạp

Dự án sân bay thường đi kèm yêu cầu kỹ thuật cao, tiến độ thi công gấp rút và khối lượng công việc lớn. Để đáp ứng các tiêu chí này, Hunter Douglas Indochina đã xây dựng mô hình làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, gồm: nghiên cứu giải pháp, thiết kế, sản xuất thành phẩm tại nhà máy ở TP.HCM và tổ chức lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, đảm bảo tiến độ và tối ưu chi phí cho chủ đầu tư – những yếu tố mang tính quyết định trong các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Ngày 9/9/2025, Cảng hàng không quốc tế Techo tại Phnom Penh (Campuchia) chính thức đi vào vận hành. Đây là dự án hạ tầng hàng không lớn nhất lịch sử Campuchia, có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, do Foster + Partners – hãng kiến trúc danh tiếng của Anh – thiết kế.

Hunter Douglas Indochina đảm nhận hạng mục hơn 170.000 m² trần kim loại và 10.000 m² tấm ốp kiến trúc được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam và lắp đặt tại Campuchia. Khối lượng công việc lớn cùng thời gian triển khai giới hạn đã trở thành phép thử năng lực tổ chức, quản lý và thi công của nhân sự người Việt, đồng thời là bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Hệ thống trần nhôm và tấm ốp trang trí được thực hiện bởi Hunter Douglas Indochina

Hunter Douglas là tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trong bức tranh toàn cầu đó, nhân sự người Việt tại Hunter Douglas Indochina đã khẳng định vị thế bằng việc trực tiếp tham gia vào các khâu trọng yếu từ nghiên cứu giải pháp, thiết kế kỹ thuật đến quản lý sản xuất và giám sát thi công-lắp đặt hoàn thiện.

Sự tham gia này chứng minh rằng nguồn nhân lực người Việt hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm nhận các hạng mục kỹ thuật phức tạp và mang lại kết quả rõ rệt về tiến độ, chất lượng, chi phí. Việc các đối tác như Foster + Partners hay chủ đầu tư CAIC tin tưởng chính là sự ghi nhận giá trị ấy.

Người Việt chinh phục những công trình hàng không tầm cỡ

Thành công tại Cảng hàng không quốc tế Techo không phải câu chuyện riêng lẻ; đó là dấu hiệu cho thấy nguồn nhân lực tại Việt Nam có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng những dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn, phức tạp. Từ kinh nghiệm triển khai những dự án sân bay ở Việt Nam như Nội Bài, Cam Ranh, Vân Đồn, Đà Nẵng, Phú Bài… đến dấu ấn tại sân bay Techo, Hunter Douglas Indochina củng cố vai trò nhà cung cấp giải pháp vật liệu kiến trúc toàn diện cho ngành hàng không. Dựa trên năng lực công nghệ và đội ngũ chuyên gia đã được kiểm chứng, doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác để kiến tạo các công trình mới, góp phần đưa sức mạnh trí tuệ người Việt hiện diện rõ hơn trên bản đồ kiến trúc khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Đình Huân – Tổng Giám đốc công ty TNHH Hunter Douglas Indochina chia sẻ: "Thành công tại dự án sân bay Techo không chỉ là niềm tự hào về một dự án cụ thể, mà còn là sự tự tin – niềm tin vào năng lực của toàn thể đội ngũ nhân sự Hunter Douglas Indochina. Chúng tôi rất hào hứng về tương lai của tập đoàn Hunter Douglas và mong chờ cơ hội làm việc với các kiến trúc sư và nhà đầu tư trên những dự án đầy thách thức tương tự như Techo vào những năm tới."

Ngành hàng không Đông Nam Á được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về các nhà ga hiện đại, bền vững và đạt chuẩn quốc tế. Với lợi thế kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và chuỗi cung ứng chủ động, Hunter Douglas Indochina được đánh giá có tiềm năng tiếp tục tham gia nhiều dự án trọng điểm tại khu vực và xa hơn là các thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

Sân bay quốc tế Techo rộng 2.600 ha tại Kandal – Takeo, đạt chuẩn 4F, đón được Airbus A380 và Boeing 747. Công suất từ 13 triệu khách/năm giai đoạn đầu, lên 50 triệu khách vào 2050. Techo hứa hẹn nâng tầm Campuchia, thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư. Dự án được vinh danh top 11 công trình kiến trúc vĩ đại thế giới; hạng mục trần nhôm được thực hiện bởi Hunter Douglas Indochina,

