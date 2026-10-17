Hướng dẫn 4 cách tra cứu quá trình tham gia BHXH

Người lao động có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời gian đóng và thông tin đơn vị sử dụng lao động thông qua ứng dụng VNeID, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc Tổng đài hỗ trợ 1900 9068.

Việc nắm rõ các kênh tra cứu giúp người dân thuận tiện theo dõi quá trình đóng BHXH, kịp thời phát hiện thông tin chưa đầy đủ hoặc sai lệch để liên hệ cơ quan BHXH, đơn vị sử dụng lao động kiểm tra, hỗ trợ.

I. TRA CỨU TRÊN ỨNG DỤNG VNeID

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập ứng dụng VNeID.

2. Chọn mục "Ví giấy tờ".

3. Chọn mục "Bảo hiểm xã hội".

Hệ thống hiển thị:

✓ Quá trình tham gia BHXH.

✓ Thông tin về tổng thời gian tham gia/chậm đóng.

✓ Thông tin đơn vị sử dụng lao động.

II. TRA CỨU TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM

Địa chỉ truy cập: https://baohiemxahoi.gov.vn

Các bước thực hiện:

1. Chọn mục "Tra cứu trực tuyến".

2. Chọn mục "Tra cứu quá trình tham gia BHXH".

3. Nhập thông tin và xác thực OTP.

4. Hệ thống cung cấp dữ liệu quá trình tham gia BHXH và thông tin đơn vị sử dụng lao động.

III. TRA CỨU TRÊN ỨNG DỤNG VssID

Ứng dụng: VssID – Bảo hiểm xã hội số

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập ứng dụng VssID.

2. Chọn mục quá trình tham gia.

3. Chọn "BHXH".

Hệ thống hiển thị:

✓ Tổng thời gian tham gia BHXH.

✓ Thời gian chậm đóng.

✓ Các giai đoạn tham gia.

✓ Thông tin đơn vị sử dụng lao động.

IV. QUA TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ CỦA BHXH VIỆT NAM

Số tổng đài: 1900 9068 (Cước phí 1.000đ/phút)

Gọi tổng đài để được tổng đài viên hỗ trợ:

✓ Tư vấn, hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH.

✓ Giải đáp vướng mắc liên quan.

✓ Hỗ trợ thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

LƯU Ý KHI THÔNG TIN HIỂN THỊ KHÔNG ĐẦY ĐỦ

Kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số BHXH).

Kiểm tra thời gian làm việc và khoảng thời gian muốn tra cứu.

Trường hợp không có dữ liệu, người lao động liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, hỗ trợ.