Hướng dẫn cách lấy lại tiền sau khi chuyển nhầm tài khoản

Nguyên nhân chuyển nhầm tài khoản

Có nhiều lý do khiến người dùng chuyển tiền nhầm vào tài khoản khác, bao gồm: Nhập sai số tài khoản do vội vàng hoặc không kiểm tra kỹ trước khi xác nhận giao dịch; nhầm lẫn thông tin người nhận khi sử dụng danh bạ lưu sẵn dẫn đến chọn nhầm tài khoản; lỗi nhập số tiền khiến chuyển nhầm số tiền lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với dự định.

Ngoài ra, sử dụng sai ngân hàng thụ hưởng do một số ngân hàng có số tài khoản tương tự nhau cũng là nguyên nhân dễ gây nhầm lẫn. Lỗi hệ thống hoặc gián đoạn mạng dẫn đến giao dịch bị sai lệch hoặc xử lý nhầm.

Tình trạng này có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, khiến khách hàng mất tiền nếu người nhận không chịu hoàn trả, lại tốn thời gian và công sức để xử lý sự cố. Điều này có thể ảnh hưởng đến công việc hoặc các giao dịch quan trọng khác, cũng như khó khăn trong việc lấy lại tiền nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

Cách giải quyết khi chuyển nhầm tài khoản

Nếu phát hiện mình đã chuyển nhầm tiền, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác nhận lại thông tin giao dịch

Trước tiên, cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin giao dịch, bao gồm: Số tài khoản người nhận; ngân hàng thụ hưởng; số tiền đã chuyển; thời gian thực hiện giao dịch; nội dung chuyển khoản và lưu giữ biên lai hoặc ảnh chụp màn hình giao dịch để làm bằng chứng.

Bước 2: Liên hệ ngân hàng ngay lập tức

Gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh gần nhất để cung cấp đầy đủ thông tin về giao dịch sai sót. Ngân hàng sẽ kiểm tra tình trạng giao dịch và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Việc yêu cầu cung cấp thông tin và giấy tờ liên quan này giúp ngân hàng dễ dàng kiểm tra các nghiệp vụ đã phát sinh từ bạn.

Bước 3: Nhờ ngân hàng hỗ trợ hoàn tiền

Ngân hàng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các nghiệp vụ đã phát sinh theo như thông tin khách hàng cung cấp. Nếu đúng, ngân hàng sẽ liên hệ trực tiếp với đại diện chi nhánh quản lý tài khoản mà khách hàng đã chuyển tiền nhầm và yêu cầu họ chuyển hoàn lại số tiền đó.

Nếu số tài khoản của người được chuyển nhầm vẫn còn đủ số dư khả dụng (nghĩa là họ vẫn chưa rút tiền ra khỏi tài khoản), ngân hàng có thể phong tỏa số tiền đó. Đồng thời, ngân hàng sẽ liên hệ với chủ tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm và yêu cầu họ hoàn tiền. Nếu chủ tài khoản đồng ý, tiền sẽ được hoàn về tài khoản của người chuyển tiền nhầm.

Bước 4: Trường hợp người nhận không hợp tác

Nếu người nhận không đồng ý trả lại hoặc cố tình không phản hồi, người chuyển tiền nhầm có thể gửi đơn trình báo lên cơ quan công an. Sau đó, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như biên lai giao dịch, chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Công an sẽ làm việc với ngân hàng để xác minh thông tin và hỗ trợ khách hàng lấy lại tiền.

Nếu trong trường hợp Ngân hàng không thể giải quyết để giúp người chuyển nhầm lấy lại được số tiền thì người chuyển nhầm có thể tiến hành theo phương án kiện dân sự.

Khoản 1 Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: 1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

Người chuyển nhầm có thể đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin của chủ tài khoản này để khởi kiện yêu cầu hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm.

Thêm vào đó, nếu chủ tài khoản thụ hưởng đã được Ngân hàng thông báo đề nghị trả lại số tiền nhưng vẫn cố ý chiếm giữ trái phép tài sản thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 176, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Để tránh tình trạng chuyển nhầm tài khoản, khách hàng nên: (1) Kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch; (2) Lưu danh sách tài khoản đã giao dịch trước đó để tránh nhập sai; (3) Thực hiện chuyển khoản thử với số tiền nhỏ trước khi gửi số tiền lớn; (4) Sử dụng các tính năng lưu tài khoản hoặc quét mã QR để đảm bảo độ chính xác.

Việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản khác là lỗi phổ biến nhưng vẫn có cách khắc phục nếu xử lý kịp thời. Hãy chủ động liên hệ ngân hàng ngay khi phát hiện sai sót và tuân thủ các bước hướng dẫn trên để tăng cơ hội lấy lại tiền. Đồng thời, hãy luôn cẩn trọng khi thực hiện giao dịch để tránh những rủi ro không đáng có.