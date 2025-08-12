Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Chứng Khoán EZ
Chứng Khoán EZ
xem chi tiết

Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán: Từ A–Z cho nhà đầu tư mới

12-08-2025 - 16:00 PM | Thị trường chứng khoán

Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán: Từ A–Z cho nhà đầu tư mới

Chỉ với vài thao tác, nhà đầu tư đã có thể sở hữu “chìa khóa” tham gia thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hoa, ngày càng thu hút nhà đầu tư cá nhân, việc sở hữu một tài khoản chứng khoán là bước khởi đầu bắt buộc. Quy trình mở tài khoản hiện nay rất nhanh chóng, chỉ mất vài phút nếu thực hiện online. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để nhà đầu tư bắt đầu.

1. Chọn công ty chứng khoán uy tín

Nhà đầu tư nên ưu tiên các công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép, có thị phần và uy tín cao. Một số tên tuổi lớn gồm SSI, VNDIRECT, HSC, FPT Securities, Mirae Asset, VPBankS,...

Khi so sánh, cần xem xét:

- Phí giao dịch: Thường dao động 0,1–0,4% giá trị giao dịch.

- Nền tảng giao dịch: Ứng dụng và website có thân thiện, ổn định không﻿

- Chất lượng tư vấn : Đặc biệt quan trọng với nhà đầu tư mới.

  • - Dịch vụ hỗ trợ : Tốc độ xử lý yêu cầu, khả năng liên hệ 24/7.

2. Chuẩn bị giấy tờ

Cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, kèm email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng.

Tổ chức: Giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng, CMND/CCCD của người đại diện pháp luật.

3. Lựa chọn hình thức mở tài khoản

Mở trực tiếp : Đến văn phòng/chi nhánh công ty chứng khoán, mang theo giấy tờ gốc, điền mẫu và ký hợp đồng.

Mở online (eKYC): Truy cập website/app, tải ảnh giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt hoặc video call, ký hợp đồng điện tử. Một số công ty như VNDIRECT, SSI, TCBS cho phép hoàn tất chỉ trong 5–10 phút.﻿

4. Kích hoạt tài khoản

Thông thường, trong 1–2 ngày làm việc, nhà đầu tư sẽ nhận thông báo kích hoạt qua email/SMS kèm mã giao dịch và mật khẩu.﻿

5. Nạp tiền vào tài khoản

Chuyển khoản từ ngân hàng vào tài khoản chứng khoán theo hướng dẫn. Nhiều công ty đã liên kết ngân hàng để chuyển nhanh, như TCBS – Techcombank, VPS – VPBank, VCBS – Vietcombank.﻿

6. Tải ứng dụng và bắt đầu giao dịch

Tải app của công ty hoặc dùng bản web, đăng nhập và làm quen các tính năng: đặt lệnh mua/bán, theo dõi danh mục, xem báo cáo thị trường.﻿

7. Lưu ý cho nhà đầu tư mới

Học kiến thức cơ bản: Về cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF, phân tích kỹ thuật/cơ bản.

Quản trị rủi ro: Chỉ dùng số tiền nhà đầu tư sẵn sàng chịu rủi ro.

Theo dõi phí giao dịch: Ngoài phí đặt lệnh còn có phí lưu ký, phí ứng trước tiền bán.

Tận dụng tư vấn: Nhân viên môi giới hoặc các khóa học miễn phí từ công ty chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư giảm sai lầm ban đầu.﻿

Chỉ với vài thao tác, nhà đầu tư đã có thể sở hữu “chìa khóa” tham gia thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tài khoản chỉ là bước khởi đầu — yếu tố quyết định vẫn nằm ở chiến lược đầu tư và kỷ luật quản trị rủi ro.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ

VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ Nổi bật

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử Nổi bật

Phiên 12/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, ngược chiều "gom" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

Phiên 12/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, ngược chiều "gom" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 12/08/2025
Savico 'rót' 720 tỷ đồng vào công ty phân phối xe Geely, Lynk&Co

Savico 'rót' 720 tỷ đồng vào công ty phân phối xe Geely, Lynk&Co

14:45 , 12/08/2025
Động thái gây chú ý của doanh nghiệp liên quan bầu Đức

Động thái gây chú ý của doanh nghiệp liên quan bầu Đức

14:23 , 12/08/2025
CII hoàn tất phát hành gần 77 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

CII hoàn tất phát hành gần 77 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

14:22 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên