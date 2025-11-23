Những câu hỏi thường gặp về ETF nhà đầu tư mới cần biết

Nếu bạn là nhà đầu tư chứng khoán, chắc hẳn đã nghe nhiều về ETF (Exchange-Traded Fund), nhưng có thể bạn vẫn chưa rõ ETF là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy. Đừng lo, trong bài viết này, chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất về ETF để giúp bạn nắm rõ cách thức hoạt động và lợi ích của nó trong việc xây dựng danh mục đầu tư của mình.

1. ETF là gì?

ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) là một quỹ đầu tư theo chỉ số hoặc ngành nghề nhất định, và được giao dịch trên sàn chứng khoán giống như cổ phiếu. Khi đầu tư vào một ETF, bạn không phải mua một cổ phiếu duy nhất mà mua một danh mục cổ phiếu trong quỹ đó.

Ví dụ, DCVFM VN30 ETF là quỹ đầu tư vào 30 cổ phiếu đầu ngành, vốn hóa lớn và có thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE. Khi mua ETF này, bạn không cần phải chọn cổ phiếu riêng lẻ mà có thể sở hữu một phần của tất cả các công ty trong VN30.

2. Vì sao ETF lại phổ biến?

ETF ngày càng được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì những ưu điểm vượt trội:

Chi phí thấp: Việc đầu tư vào ETF thường có chi phí thấp hơn so với các quỹ mở, vì quỹ ETF không cần quản lý chủ động.

Đa dạng hóa: Bạn có thể mua một ETF và tiếp cận ngay với nhiều cổ phiếu khác nhau, giảm thiểu rủi ro so với việc mua một cổ phiếu riêng lẻ.

Thanh khoản cao: ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán, do đó bạn có thể dễ dàng mua bán bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch.

3. Cách hoạt động của ETF như thế nào?

ETF hoạt động giống như một quỹ mở, nhưng có một sự khác biệt lớn: ETF được giao dịch giống như cổ phiếu. Khi bạn mua một chứng chỉ quỹ ETF, bạn sẽ nhận được một phần của danh mục các cổ phiếu mà quỹ đang sở hữu. Chỉ số ETF sẽ phản ánh giá trị của các cổ phiếu trong danh mục đó, và giá của ETF sẽ thay đổi suốt thời gian giao dịch.

Một điểm đặc biệt là quỹ ETF không chủ động quản lý, mà bám theo chỉ số hoặc ngành mà nó đại diện. Ví dụ, ﻿ DC VFM VN30 ETF theo dõi chỉ số VN30, bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất và có thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE. Quỹ này được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán với mã chứng chỉ quỹ là E1VFVN30 , cho phép nhà đầu tư tiếp cận gián tiếp các cổ phiếu hàng đầu mà không cần mua riêng lẻ từng mã.

4. Làm sao để mua chứng chỉ quỹ ETF?

Mở tài khoản chứng khoán: Đầu tiên, bạn cần có một tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán (như SSI, HSC, VCSC, v.v.). Bạn cần chuẩn bị giấy tờ cá nhân như CMND/CCCD và một tài khoản ngân hàng.

Chọn quỹ ETF: Sau khi mở tài khoản, bạn có thể tìm các chứng chỉ quỹ ETF trên nền tảng giao dịch của công ty chứng khoán. Các quỹ ETF phổ biến tại Việt Nam bao gồm VFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, DCVFM VN Diamond ETF.

Đặt lệnh mua: Sau khi chọn được chứng chỉ quỹ ETF, bạn chỉ cần đặt lệnh mua giống như khi giao dịch cổ phiếu. Bạn có thể mua với số lượng nhất định và giá CCQ ETF sẽ thay đổi theo thời gian giao dịch.

5. Có rủi ro khi đầu tư vào ETF không?

Mặc dù ETF giúp giảm thiểu rủi ro do tính đa dạng, nhưng cũng không phải là không có rủi ro. Rủi ro chính khi đầu tư vào ETF là rủi ro thị trường chung, nghĩa là nếu thị trường giảm, các chỉ số và ETF cũng sẽ giảm. Đặc biệt, nếu bạn đầu tư vào ETF ngành hoặc ETF chuyên biệt, bạn có thể gặp phải rủi ro ngành nếu ngành đó gặp khó khăn.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến rủi ro thanh khoản, mặc dù ETF thường có tính thanh khoản cao, nhưng một số ETF nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc giao dịch với số lượng lớn.

6. ETF có phí giao dịch không?

Đúng, ETF có phí giao dịch, tuy nhiên phí giao dịch của ETF thường thấp hơn so với quỹ mở. Các phí bạn sẽ phải trả khi đầu tư vào ETF bao gồm:

Phí mua bán cổ phiếu (phí giao dịch): Đây là phí bạn phải trả cho công ty chứng khoán khi mua bán ETF.

Phí quản lý quỹ ETF: Mỗi quỹ ETF đều có một khoản phí quản lý (thường dao động từ 0,1% đến 1% mỗi năm). Tuy nhiên, mức phí này vẫn thấp hơn nhiều so với các quỹ mở.

7. ETF có phù hợp với nhà đầu tư mới không?

ETF rất phù hợp với nhà đầu tư mới, bởi vì:

Dễ hiểu và đơn giản: Bạn không cần phải nghiên cứu từng cổ phiếu riêng lẻ, chỉ cần chọn quỹ ETF đại diện cho chỉ số hoặc ngành mà bạn tin tưởng.

Chi phí thấp: So với việc mua cổ phiếu riêng lẻ, ETF giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch và quản lý.

Đa dạng hóa tự động: Một quỹ ETF giúp bạn đầu tư vào nhiều cổ phiếu cùng lúc, làm giảm rủi ro đáng kể.

Nếu bạn là nhà đầu tư mới, ETF sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu đầu tư với chi phí thấp, rủi ro được phân tán và dễ dàng theo dõi sự biến động của thị trường.

ETF là công cụ đầu tư tuyệt vời cho những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không phải bỏ nhiều công sức chọn lọc cổ phiếu. Với chi phí thấp, tính thanh khoản cao và khả năng giảm thiểu rủi ro, ETF là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư mới muốn xây dựng một danh mục đầu tư bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng và hiệu quả để tham gia thị trường chứng khoán, ETF chắc chắn là một công cụ không thể bỏ qua.