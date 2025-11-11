VN-Index "dò đáy", chiến lược đầu tư nào là khôn ngoan nhất?

VN-Index đang trong quá trình điều chỉnh từ vùng đỉnh 1.780 về quanh 1.580 điểm, tức đã mất khoảng 10% giá trị, tâm lý nhà đầu tư bắt đầu dao động mạnh.

Có người cố gắng “bắt đáy”, có người chán nản thoát hàng, và cũng có không ít người chọn cách đứng ngoài quan sát. Trong một thị trường mà mọi thứ thay đổi chỉ trong vài phiên, việc không làm gì cả đôi khi lại là nước đi thông minh nhất .

Đứng ngoài để giữ bình tĩnh, tiền chỉ lớn lên khi cảm xúc được kiểm soát

Trên thị trường, ai cũng muốn “làm gì đó” để xoay chuyển tình thế, đặc biệt khi tài khoản đỏ lửa. Thế nhưng, hành động vội vàng trong lúc chưa hiểu rõ xu hướng thường khiến sai lầm nối tiếp sai lầm. Mua sớm, giá còn rơi; bán vội, cổ phiếu lại bật tăng. Những quyết định ấy không đến từ phân tích, mà từ cảm xúc — và thị trường không trả tiền cho sự mất bình tĩnh.

Đứng ngoài không có nghĩa là bỏ cuộc. Đó là cách để quan sát và tái tạo tư duy, để nhìn rõ mình đang sai ở đâu, thị trường đang đi đến đâu, và điều gì thực sự tạo ra giá trị. Khi không còn bị cuốn vào dao động từng phiên, nhà đầu tư có thể nhìn toàn cảnh hơn, thấy được dòng tiền lớn đang dịch chuyển, nhóm cổ phiếu nào đang giữ nền giá, nhóm nào đã gãy xu hướng.

Khoảng lặng này giúp họ giữ lại tiền và sự tỉnh táo – hai thứ quan trọng nhất trong đầu tư. Vì nếu còn tiền, bạn còn quyền lựa chọn. Và nếu còn tỉnh táo, bạn sẽ biết khi nào là lúc nên quay lại.

Không hành động – nhưng vẫn đang đầu tư

Nhiều người nhầm tưởng rằng chỉ khi bấm nút “mua” hay “bán” mới gọi là đầu tư. Thực tế, đầu tư cũng là quá trình chuẩn bị . Khi thị trường biến động mạnh, việc đứng ngoài cho bạn cơ hội đọc lại báo cáo tài chính, đánh giá lại danh mục, học thêm kỹ năng phân tích, hoặc đơn giản là quan sát phản ứng của thị trường trước thông tin vĩ mô mới. Đó chính là cách đầu tư bằng kiến thức và thời gian.

Giữ tiền mặt trong giai đoạn này cũng không phải “bỏ lỡ cơ hội”, mà là chuẩn bị cho cơ hội . Một khi xu hướng mới hình thành, dòng tiền quay lại, những người có sẵn vốn và kế hoạch sẽ luôn là người hành động nhanh và chính xác nhất. Thị trường không bao giờ hết cơ hội, chỉ hết cơ hội cho những ai đã mất bình tĩnh quá sớm.

“Không giao dịch” vì thế không phải là sự sợ hãi, mà là một lựa chọn có tính chiến lược. Giống như một tay đua chọn thời điểm nhấn ga đúng lúc, người đầu tư khôn ngoan biết rằng đứng yên cũng là để đi xa hơn.

Thị trường chứng khoán không thưởng cho người giao dịch nhiều nhất, mà cho người kiên nhẫn và kỷ luật nhất. Trong giai đoạn VN-Index vẫn còn dò đáy, những cú hồi ngắn xen lẫn nhịp giảm có thể khiến nhiều người mất phương hướng. Nhưng nếu giữ được bình tĩnh, không bị “màu xanh ảo” hay “tin đồn nóng” chi phối, nhà đầu tư sẽ dần thấy rằng đứng ngoài đôi khi là quyết định khôn ngoan nhất trong cả chu kỳ .

Không phải ai cũng có thể làm được điều đó – vì kiên nhẫn là thứ xa xỉ nhất trên thị trường này. Nhưng chính sự kiên nhẫn ấy mới giúp bạn sống sót, và sẵn sàng khi con sóng thật sự bắt đầu.