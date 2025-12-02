Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi

02-12-2025 - 20:36 PM

Người dân có thể chủ động thực hiện làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi theo hướng dẫn.

Người dân có thể chủ động thực hiện làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu sau:

- Căn cước công dân.

- Giấy phép lái xe.

- Đăng ký xe.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng iHanoi

Cách 1: Đăng ký mới và đăng nhập bằng số điện thoại chính chủ.

Cách 2: Đăng nhập qua ứng dụng VNEID.

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 1.

Bước 3: Công dân vào ứng dụng iHanoi → Làm sạch dữ liệu → Lựa chọn làm sạch.

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 2.

Công dân lần lượt chọn 2 loại dữ liệu cần làm sạch:

(1) Giấy phép lái xe → Chụp ảnh Căn cước và GPLX → Tạo yêu cầu → Kiểm tra thông tin thiếu → Cập nhật thông tin.

(2) Đăng ký xe → Chụp ảnh Căn cước và Đăng ký xe → Lựa chọn đối tượng sử dụng xe → Điền bổ sung thông tin thiếu → Cập nhật thông tin.

Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là các trường thông tin công dân bắt buộc phải điền đủ nội dung.

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 3.

Cách kiểm tra điểm số Giấy phép lái xe trên VNeID

Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm.

Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

Bạn có thể kiểm tra điểm số Giấy phép lái xe của mình trên VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản đã tích hợp giấy phép lái xe.

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 4.

Bước 2: Chọn mục "Ví giấy tờ”.

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 5.

Bước 3: Chọn mục Giấy phép lái xe và xác thực bằng passcode/vân tay.

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 6.

Bước 4: Kiểm tra điểm giấy phép lái xe được hiển thị tại hệ thống. Theo đó:

- Trường hợp chưa bị trừ điểm: Hiển thị đủ 12 điểm.

- Trường hợp đã bị trừ: Hệ thống sẽ hiển thị số điểm bị trừ, đơn vị xử lý vi phạm trừ điểm, ngày xử lý, quyết định xử lý.

Sau đây là hình ảnh minh họa thông báo lịch sử trừ điểm bằng lái trên VNeID:

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi- Ảnh 7.

Hiện nay, Công an Hà Nội đang tổng rà soát dữ liệu đăng ký phương tiện và Giấy phép lái xe. Người dân cần khai báo trực tuyến qua ứng dụng “iHanoi”.

Theo Sơn Trần

Tiền Phong

công an Hà Nội

