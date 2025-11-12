Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn nộp sổ đỏ thông qua ứng dụng VNeID

12-11-2025 - 11:50 AM | Bất động sản

Ứng dụng VNeID đã bổ sung tính năng cho phép người dân nộp thông tin sổ đỏ trực tuyến.

Ứng dụng VNeID mới đây ra mắt bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới. Trong đó, có cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước.

Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, người dùng cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm định dang VNeID mức 2.

Hướng dẫn nộp sổ đỏ thông qua ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Bước 2: Nhấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 3: Điền thông tin theo yêu cầu. Các thông tin này đã được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.


Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tê

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ trại giam, bà Trương Mỹ Lan gửi đơn xin một việc

Từ trại giam, bà Trương Mỹ Lan gửi đơn xin một việc Nổi bật

Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án khủng nhất lịch sử, tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD trong hơn 1 tháng nữa

Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án khủng nhất lịch sử, tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD trong hơn 1 tháng nữa Nổi bật

Becamex IJC hoàn tất chào bán hơn 251 triệu cổ phiếu cho 9.240 cổ đông

Becamex IJC hoàn tất chào bán hơn 251 triệu cổ phiếu cho 9.240 cổ đông

11:55 , 12/11/2025
Chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

11:50 , 12/11/2025
Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?

11:37 , 12/11/2025
Vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam: 9.113 tỷ đồng đã đi về đâu?

Vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam: 9.113 tỷ đồng đã đi về đâu?

11:35 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên