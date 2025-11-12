Hướng dẫn nộp sổ đỏ thông qua ứng dụng VNeID

Ứng dụng VNeID mới đây ra mắt bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới. Trong đó, có cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước.



Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, người dùng cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm định dang VNeID mức 2.

Ảnh minh họa

Để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Bước 2: Nhấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 3: Điền thông tin theo yêu cầu. Các thông tin này đã được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.



