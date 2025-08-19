Hương Liên đã làm gì mà vừa lấy chồng hào môn đã bị chỉ trích khắp MXH?

Mạng xã hội những ngày qua liên tục réo gọi tên Hương Liên - hotgirl từng được mệnh danh là "Kim Tae Hee Việt Nam" - sau loạt bài đăng tố cô dùng túi hiệu fake. Câu chuyện bắt nguồn từ một vài bức ảnh dạo phố của Hương Liên tại Thượng Hải, trong đó cô diện nguyên cây hàng hiệu được cho là trị giá hàng tỷ đồng.

Thay vì nhận khen ngợi, netizen lại tỏ ra nghi ngờ, thậm chí khẳng định cô dùng hàng fake. Nguyên nhân nằm ở chi tiết hầu hết các bức ảnh đều quay mặt túi vào trong hoặc chỉ chụp ở những góc khuất, hạn chế tối đa việc để chiếc túi xuất hiện trực diện.

Thậm chí, có cư dân mạng còn gay gắt tag thẳng tên Hương Liên, yêu cầu cô chụp mặt trước chiếc túi để chứng minh. Sự việc càng trở nên ồn ào khi câu chuyện không dừng ở chiếc túi, mà kéo theo cả gia thế nhà chồng cùng danh xưng "dâu hào môn" gắn liền với Hương Liên. Nhiều ý kiến cho rằng nữ người mẫu khó có đủ tiềm lực tài chính để "vác" trên người outfit trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Từ đó, một "điểm nóng" nổ ra: Threads liên tục xuất hiện các bài viết, bình luận sôi nổi, đặt Hương Liên vào tâm điểm bàn tán suốt những ngày qua.

Loạt ảnh khiến Hương Liên trở thành tâm điểm trên Threads

Netizen tag thẳng tên Hương Liên vào bài đăng tố cô dùng hàng fake

Ngay sau khi ồn ào nổ ra, Hương Liên nhanh chóng đăng loạt ảnh mới trong một set đồ khác nhưng vẫn giữ nguyên loạt phụ kiện đắt giá gồm đồng hồ, vòng tay và chiếc túi Hermès gây tranh cãi. Lần này, cô cố tình tạo dáng để khoe mặt trước chiếc túi một cách rõ ràng, sắc nét, như lời đáp trả trực diện trước thách thức từ netizen.

Trước nghi vấn "phông bạt", Hương Liên cũng chính thức lên tiếng phủ nhận. Không chỉ vậy, cô còn thẳng thắn tag tên địa chỉ nơi mua túi. Người được Hương Liên nhắc đến là một seller đồ hiệu có profile uy tín, hoạt động từ năm 2013, sở hữu hai cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM, chuyên order hàng hiệu cho giới chơi đồ xa xỉ.

Tuy nhiên, động thái này vẫn không khiến mọi chuyện lắng xuống. Một số netizen nhận xét cách dùng từ của Hương Liên trong phần đáp trả khá "gắt", mang tính thách thức hơn là giải thích nhẹ nhàng. Điều này vô tình khiến làn sóng bình luận trái chiều càng dâng cao, với phe ủng hộ cho rằng cô mạnh mẽ, còn phe phản đối lại thấy khó chịu với thái độ đáp trả.

Hương Liên lên tiếng phủ nhận trước loạt bài tố "phông bạt"

Tưởng chừng việc lên tiếng sẽ khép lại vụ việc, Hương Liên không ngờ mình tiếp tục trở thành tâm điểm soi mói. Giữa lúc bão bình luận ập đến, Hương Liên đăng một đoạn chia sẻ dài trên Instagram cá nhân. Cô tâm sự rằng trong suốt hành trình làm nghề và bước sang một trang mới của cuộc đời, bản thân luôn muốn lan toả năng lượng tích cực. Tuy nhiên, gần đây cô liên tục bị mang ra làm tiêu đề câu view, cắt ghép hình ảnh từ chính trang cá nhân để dựng chuyện. Hương Liên nhấn mạnh:

"Trong suốt hành trình làm nghề cho đến khi rẽ sang những hướng đi mới trong cuộc đời, em luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực qua mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, gần đây em thường xuyên bị mang ra làm tiêu đề câu view, bịa đặt trên các trang mạng, từ chính những bức ảnh hay story cá nhân mà em đăng. Dù em chọn cách im lặng và nhẫn nhịn, mọi thứ dường như càng trở nên quá đáng hơn.

Em chưa từng trả tiền hay cung cấp thông tin cho bất kỳ đơn vị nào để viết về cuộc sống cá nhân của mình, vậy mà những điều cơ bản nhất về em cũng bị sử dụng sai lệch. Em mong các bác hãy chọn lọc thông tin và hoan hỉ khi tiếp nhận. Em xin cảm ơn sự yêu thương và quan tâm từ các bác! Trước đây em đăng bao nhiêu ảnh, status mà có thấy ai nhắc đâu, sao giờ tự nhiên thế này! Up ảnh thì không khen, cứ viết linh tinh làm em bị "ăn chửi" hoài, giận nha".

"Kim Tae Hee Việt Nam" có tâm thư sau nhiều ngày bị réo tên liên tục

Hương Liên được công chúng ví là "Kim Tae Hee Việt Nam" vì nhan sắc xinh xắn, trẻ trung. Trong The Face Vietnam, Hương Liên là thành viên đội HLV Vũ Thu Phương, cô dừng chân trước thềm Chung kết của chương trình. Chồng của người đẹp là thiếu gia một tập đoàn lớn, đời sống riêng tư khá kín tiếng. Cặp đôi có thời gian yêu đương âm thầm trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Thời gian qua, Hương Liên cũng ít xuất hiện trong các sự kiện showbiz để chuẩn bị cho việc kết hôn. Hương Liên khẳng định không "cưới chạy bầu", cả hai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Từ khi kết hôn với thiếu gia, Hương Liên bị gắn mác "dâu hào môn" và cuộc sống của cô mặc nhiên trở thành đề tài để netizen soi xét kỹ càng hơn trước. Hình ảnh bước ra từ showbiz nay cộng thêm nhãn dán hào môn khiến từng động thái của cô đều bị phóng đại và bàn tán. Một bộ phận cư dân mạng xem đó là "cơ hội" để tạo tương tác, dẫn đến tình trạng công kích cá nhân lan rộng - đây là điều không nên được cổ suý.