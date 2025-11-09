Huy động vốn từ thị trường trái phiếu ước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025

Chiều ngày 8/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi về giải pháp phát triển mạnh hơn kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp để hai kênh này thực sự trở thành trụ cột của thị trường vốn quốc gia.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong chiến lược phát triển đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định rõ mục tiêu phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Do đó, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới phát triển thị trường. Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là năm 2025, Bộ đã tiến hành nhiều hoạt động thực tế trên thị trường chứng khoán, thị trường vốn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi về giải pháp phát triển kênh huy động vốn. Nguồn: VGP

Bộ Tài chính cũng vừa phối hợp với các cơ quan, bộ ngành đánh giá thị trường trái phiếu năm 2025 và chỉ ra tình hình cũng như các điểm nghẽn, các vấn đề cần giải quyết, đưa ra các giải pháp.

Bộ Tài chính cũng báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP trong đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện IPO gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn. Cụ thể, trước đây, sau khi IPO xong thì phải mất thời gian để soát xét báo cáo tài chính và nhanh cũng phải mất 3-6 tháng.

Nhưng hiện nay, theo các quy định mới của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 30 ngày. Đây là quy định tạo điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện IPO cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gắn với niêm yết và doanh nghiệp sẽ có động lực rất lớn để thực hiện việc này.

Trong năm 2025, đối với trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng nữa.

Như vậy, thị trường trái phiếu của nước ta năm 2025 vào khoảng 1 triệu tỷ cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Chi cho rằng quy mô thị trường này chưa thực sự tương ứng với tiềm năng, yêu cầu huy động vốn cho cả Chính phủ và doanh nghiệp cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Vì vậy, Bộ Tài chính đưa ra giải pháp căn cơ phát triển thị trường, tạo điều kiện cho Chính phủ và doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.

Trong đó, Luật Chứng khoán năm 2024 sửa đổi bổ sung đã có quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu và nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Bộ đang xây dựng nghị định của Chính phủ hướng dẫn các quy định này và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Bộ Tài chính sẽ tiếp thu và tập trung vào việc cải tiến các quy trình thủ tục, làm rõ các quy định có liên quan đến các nhà phát hành, bảo đảm chất lượng của trái phiếu phát hành.

Trong đó, quy định rõ các tiêu chí nhà đầu tư được tham gia đối với từng loại hình trái phiếu. Xây dựng quy trình về kiểm tra, giám sát để bảo đảm thị trường phát triển an toàn và minh bạch.