Huyện không có bất kỳ xã nào ở Việt Nam: Sở hữu 2 di sản, sắp 'cất cánh' lên đô thị biển tầm cỡ quốc gia

Huyện đảo Lý Sơn không có bất kỳ xã nào

Hiện nay, cả nước có 5 đơn vị hành chính cấp huyện nhưng không có đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó nổi bật là huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi.

Lý Sơn, trong quá khứ được biết đến với tên gọi Cù Lao Ré, từng thuộc sự quản lý của huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình sau ngày thống nhất đất nước.

Đến ngày 30/6/1989, khi tỉnh Quảng Ngãi được tái lập, và ngày 1/1/1993, huyện đảo Lý Sơn chính thức được thành lập, tách ra từ hai xã Lý Hải và Lý Vĩnh thuộc huyện Bình Sơn. Đến cuối năm 2019, huyện này có 3 xã trực thuộc: An Bình, An Vĩnh và An Hải.

Bước ngoặt lớn đến vào tháng 3/2020 khi UBND huyện Lý Sơn tổ chức lễ công bố Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, 3 xã của huyện đảo – An Hải, An Vĩnh (trên đảo Lớn) và An Bình (trên đảo Bé) – chính thức được giải thể. Lý Sơn trở thành huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi và huyện hiếm hoi trong cả nước vận hành theo mô hình chính quyền một cấp – huyện không xã.

Toàn cảnh đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: https://mttqtpquangngai.vn/

Sau gần nửa thập kỷ vận hành theo mô hình mới, Lý Sơn đã có những chuyển mình rõ rệt. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, với các chỉ số tăng trưởng hàng năm đều vượt kế hoạch. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế huyện đã có sự chuyển dịch tích cực, tăng mạnh tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Năm 2024, Lý Sơn đã đón tới 180.000 lượt du khách, trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước.

Với vẻ đẹp hoang sơ, văn hóa đặc sắc và vị thế chiến lược, Lý Sơn đang ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt của mình trong bản đồ phát triển kinh tế - du lịch biển đảo Việt Nam.

Lý Sơn vô cùng nổi tiếng về du lịch. Ảnh: Gotour Travel

Đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo mang tầm quốc gia

Hai ngày trước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện đảo Lý Sơn nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Trong buổi làm việc, lĩnh vực du lịch tiếp tục là trọng tâm được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn đặc biệt quan tâm, được đánh giá là mũi nhọn phát triển trong thời gian tới.

Những năm qua, huyện đảo đã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đến các điểm du lịch và di tích lịch sử – văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: https://quangngai.gov.vn/

Đồng thời, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được đổi mới với nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả hơn, góp phần phục hồi mạnh mẽ hoạt động du lịch sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh.

Hiện toàn huyện Lý Sơn có 6 di tích quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh. Hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, bao gồm 4 doanh nghiệp lữ hành, 118 cơ sở lưu trú, 5 phương tiện vận chuyển tuyến Lý Sơn – Sa Kỳ và 15 phương tiện hoạt động giữa đảo Lớn và đảo Bé.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của huyện đảo. Với những bãi biển nguyên sơ, làn nước trong xanh, hệ thống hang động, cầu đá và vách đá dung nham hình thành từ núi lửa kỳ vĩ, cùng với bề dày văn hóa 3.000 năm lịch sử, Lý Sơn sở hữu lợi thế đặc biệt để trở thành trung tâm du lịch biển đảo không chỉ của tỉnh Quảng Ngãi mà còn của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Lý Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra tại một số điểm du lịch. Ảnh: https://quangngai.gov.vn/

Ngoài ra, địa phương cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường như xử lý rác thải, trồng cây xanh; phát triển văn hóa con người gắn với du lịch; đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh biển đảo.

Theo Đồ án quy hoạch đô thị Lý Sơn, huyện đảo này được định hướng trở thành một đô thị biển, trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh và quốc gia, phát triển các loại hình du lịch đặc trưng biển, đảo.

Đồng thời, Lý Sơn còn là trung tâm hậu cần phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; nơi tránh trú bão và cứu hộ cứu nạn trên biển; giữ vai trò chiến lược về quốc phòng – an ninh khu vực biển Đông.