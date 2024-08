Huyện Mỹ Đức đấu giá 11 thửa đất ở, 'cò' báo giá chênh cao nhất 650 triệu đồng/lô

Sáng ngày 22/8, tại hội trường UBND xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mỹ Đức tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 11 thửa đất tại thôn Tiên Mai (xã Hương Sơn).

Theo đó, lô đất có diện tích từ 102,5m2 đến 159m2 với giá khởi điểm là 5,370 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị gần 6,773 tỷ đồng.

Tham gia phiên đấu giá có khoảng 100 khách hàng, với 262 hồ sơ đủ điều kiện.

Kết quả, 11 thửa đất đã được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 36,310 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm là gần 29,538 tỷ đồng. Trong đó, thửa số 01 có giá trúng cao nhất là 32,97 triệu đồng/m2, chênh so với giá khởi điểm là 27,6 triệu đồng/m2. Thửa đất số 11 có giá trúng là 25,370 triệu đồng/m2, chênh so với giá khởi điểm là 20 triệu đồng/m2.

Khách hàng bỏ phiếu đấu giá 11 lô đất ở tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức ngày 22/8 (ảnh: bảo Châu)

Tuy nhiên, đến trưa ngày 22/8, cả 11 lô đất đã được sàn BĐS báo giá chênh từ 200 triệu đồng đến 650 triệu đồng/lô. Cụ thể, các lô 03, 05, 07, 08, 09, 10 được báo chênh 200 triệu đồng/lô; Các lô 01, 06 được báo chênh 250 triệu đồng; lô 02,04 báo chênh 300 triệu đồng. Đặc biệt, lô 11 được báo chênh đến 650 triệu đồng.

Cò H là nhân viên một sàn BĐS cho biết, giá chênh của các lô đất tùy thuộc vào vị trí và số tiền. Ví như, lô 11 chênh cao nhất vì tiền trúng đấu giá thấp nhất.

Bản đồ 11 lô đất tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức được đấu giá ngày 22/8.

Khi chúng tôi thắc mắc về việc huyện đấu giá 11 lô đất mà sàn BĐS của H đã báo chênh cả 11 lô, người này cho biết, có một số anh em tham gia đấu giá. Sau khi đấu xong, họ gửi sàn BĐS của H bán chênh kiếm lời.

Được biết, sàn BĐS này cũng đưa ra giá chênh đối với một loạt các ô đất vừa được huyện Mỹ Đức tổ chức đấu giá vào giữa tháng 8/2024. Ví như, 2 thửa đất tại xã Phù Lưu Tế; 2 thửa đất tại xã Đốc Tín…