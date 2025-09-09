Huyết áp tăng vọt chỉ vì 1 thói quen vào buổi sáng: Rất nhiều người Việt làm mỗi ngày

Trong lối sống hiện đại, bỏ bữa sáng dường như là một thói quen không mấy xa lạ. Mọi người có thể bỏ bữa sáng với nhiều lý do khác nhau như không có thời gian, không cảm thấy đói ngay sau khi thức dậy, hoặc thậm chí là một phần của chế độ ăn kiêng giảm cân hay nhịn ăn gián đoạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc bỏ bữa sáng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt là làm tăng huyết áp.

Huyết áp có thể tăng cao nếu thường xuyên bỏ bữa sáng

Những người bỏ bữa sáng có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn so với những người ăn sáng đầy đủ (Ảnh: Getty).

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Tăng huyết áp (The International Journal of Hypertension) , những người bỏ bữa sáng thường xuyên có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn so với những người ăn sáng đầy đủ. Bác sĩ Satjit Bhusri, một chuyên gia tim mạch tại New York (Mỹ), giải thích có một vài lý do khiến bỏ bữa sáng có thể làm tăng huyết áp.

Lý do đầu tiên đó là tác động của hormone cortisol. "Bỏ bữa sáng có thể làm gián đoạn nhịp sinh học của cortisol. Cortisol là một hormone gây căng thẳng. Hormone này thường tăng vào buổi sáng. Việc bỏ bữa sáng có thể dẫn đến phản ứng cortisol tăng mạnh vào cuối ngày, điều này có thể làm tăng huyết áp" , bác sĩ Bhusri chia sẻ.

Lý do thứ hai đó là bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết, độ nhạy insulin và có thể gây viêm. Tất cả các yếu tố này đều có thể gây tăng huyết áp. Tạp chí Parade thông tin, các nghiên cứu khoa học cho thấy, không ăn sáng có thể dẫn đến mức đường huyết cao sau bữa trưa và tối. Trong khi đó, việc ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày với đầy đủ chất đạm, chất béo lành mạnh, chất xơ lại giúp duy trì mức đường huyết ổn định.

Lý do cuối cùng mà bác sĩ Bhusri chỉ ra đó là bỏ bữa sáng có thể dẫn đến thói quen ăn uống kém lành mạnh vào các bữa tiếp theo trong ngày, chẳng hạn như ăn quá nhiều hoặc ăn đồ ăn vặt. Những thói quen này có thể làm tăng huyết áp.

Ăn sáng thế nào để tốt cho huyết áp và tim mạch?

Bữa sáng lành mạnh, tốt cho huyết áp và tim mạch (Ảnh: Getty).

Bác sĩ Riple Hansalia, Giám đốc dịch vụ điện sinh lý tại Trung tâm Y tế Jersey Shore (Mỹ), cho rằng việc thi thoảng bỏ bữa sáng không phải là vấn đề nghiêm trọng như bỏ bữa sáng trong thời gian dài.

"Chúng tôi thường lo ngại về thói quen bỏ bữa sáng kéo dài hơn là vấn đề bỏ bữa sáng trong một vài ngày" , bác sĩ Hansalia giải thích.

Theo bác sĩ Hansalia, việc duy trì thói quen ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ trực tiếp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. "Ăn sáng đủ chất giúp giảm cortisol, từ đó làm giảm huyết áp, điều chỉnh mức đường huyết sau một đêm dài, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào các bữa tiếp theo, tăng năng lượng và sẵn sàng cho các hoạt động thể chất, đồng thời hỗ trợ nhịp sinh học" , bác sĩ Hansalia chia sẻ.

Bác sĩ Bhusri cho rằng, một bữa sáng tốt cho huyết áp và tim mạch là một bữa sáng có các thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, sữa ít béo và các thực phẩm giàu chất béo không bão hòa như bơ và các loại hạt. Ngoài ra, bác sĩ Bhusri cũng khuyến khích mọi người áp dụng chế độ ăn DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Đây là chế độ ăn có tác dụng điều hòa huyết áp, đặc trưng bởi các bữa ăn giàu kali, canxi, magiê và chất xơ, đồng thời ít natri và chất béo bão hòa.

Không chỉ lựa chọn đúng thực phẩm, ăn sáng đúng thời điểm cũng rất quan trọng trong việc duy trì huyết áp ổn định. "Thời gian ăn sáng nhất quán cũng là một yếu tố quan trọng. Mọi người nên ăn sáng trong vòng từ 1 - 2 giờ sau khi thức dậy" , bác sĩ Hansalia cho biết. Nếu ăn sáng quá muộn, mức đường huyết và cortisol sẽ tăng lên, từ đó có những ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.

Nguồn: Parade