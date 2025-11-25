Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

25-11-2025 - 07:11 AM | Sống

Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Con vật bị nước cuốn trôi, đứng chênh vênh nhiều ngày liền trên phần mái chỉ rộng khoảng 2m² trước khi người dân tiếp cận cho ăn uống.

Mới đây, hình ảnh một con trâu đứng chênh vênh trên mái nhà sau mưa lũ đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, con trâu này mắc kẹt trên mái nhà công trình phụ nhà của mẹ anh Trần Minh Vũ ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, từ khi nước lũ dâng cao ngày 19/11 đến nay.

Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ- Ảnh 1.

Hình ảnh con trâu đang bị mắc kẹt trên mái nhà. Ảnh: MXH.

Theo anh Vũ, con trâu từ nơi khác trôi dạt đến, sau đó bám víu và leo lên mái nhà để tránh dòng nước xiết. Suốt nhiều ngày liền, nó phải đứng trên diện tích chỉ khoảng 2m², chịu đói khát và kiệt sức. Khi nước rút , anh Vũ cùng mẹ tranh thủ mang rơm khô, nước uống lên mái nhà để cứu con vật.

Do lực lượng cứu hộ đang tập trung hỗ trợ người dân sau lũ, việc đưa con trâu xuống đất chưa thể thực hiện. Anh Vũ hy vọng thông tin trên mạng xã hội sẽ giúp chủ nhân sớm nhận ra tài sản quý của mình, nhất là trong thời điểm nhiều hộ dân mất trắng.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con bò đứng chênh vênh trên mái nhà dân ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk ngày 18/11, thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Thời điểm lũ dâng, nhiều nhà trong xã ngập đến tận mái, con bò bị dòng nước cuốn trôi rồi mắc kẹt lại trên mái tôn của một hộ dân.

Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ- Ảnh 2.

Hình ảnh con bò mắc kẹt trên mái nhà được người dân ghi lại.

Theo anh Nhật Ti (người trực tiếp quay clip), con bò đứng trên mái từ sáng đến tối, dù nước đã rút nhưng vẫn loay hoay không dám xuống. Đến hôm sau, chủ bò mới tìm đến nhận lại tài sản sau khi cho biết lũ lên quá nhanh khiến họ không kịp di chuyển vật nuôi khỏi vùng ngập.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

Từ Khóa:
trâu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống”

Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống” Nổi bật

NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện

NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện Nổi bật

Giải oan cho AI: Không “cướp” việc của ai, còn giúp tăng tới 56% tiền lương!

Giải oan cho AI: Không “cướp” việc của ai, còn giúp tăng tới 56% tiền lương!

06:50 , 25/11/2025
3 loại rau Việt Nam có sẵn, dễ trồng: Đuổi muỗi hiệu quả không ngờ tới

3 loại rau Việt Nam có sẵn, dễ trồng: Đuổi muỗi hiệu quả không ngờ tới

06:38 , 25/11/2025
4 con giáp vượng quý nhân, giàu lên trong năm 2026

4 con giáp vượng quý nhân, giàu lên trong năm 2026

05:29 , 25/11/2025
Mỹ đánh giá đây là loại cá tốt bậc nhất thế giới, ít “ngậm” thuỷ ngân, cực bổ tim mạch: Việt Nam có bán nhiều

Mỹ đánh giá đây là loại cá tốt bậc nhất thế giới, ít “ngậm” thuỷ ngân, cực bổ tim mạch: Việt Nam có bán nhiều

05:08 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên