Hyundai Accent 2024 giá 439-569 triệu tại Việt Nam: Lột xác từ trong ra ngoài – Toyota Vios, Honda City có sợ 'nhà vua'?

Hyundai Thành Công (HTV) vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam phiên bản Hyundai Accent thế hệ thứ 6. Đúng với tính chất của một mẫu xe “chủ lực doanh số”, sự kiện ra mắt sản phẩm được nhà sản xuất này tổ chức công phu, nhấn mạnh đến sự trẻ trung, mạnh mẽ và nhiều cải tiến trên mẫu Accent thế hệ mới.

Cái tên All New Accent hoàn toàn chuẩn xác để gọi tên mẫu sedan cỡ B thế hệ thứ 6 bởi so với thế hệ trước, mẫu xe này đã được lột xác toàn diện, từ nội – ngoại thất cho đến các trang bị an toàn.

Giống với một vài mẫu xe gần đây của Hyundai, Accent mới cũng đi theo xu hướng “phủ nhận thế hệ cũ” khi người dùng sẽ nhận ra rất ít điểm tương đồng giữa 2 thế hệ. Accent mới dài, rộng hơn, thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn.

Xe có kích thước các chiều lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm và cao hơn 15 mm so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở của xe là 2.670 mm, tăng thêm khoảng 70 mm.

Với kích thước này, Hyundai Accent dài hơn đáng kể so với Toyota Vios (4.425 mm) nhưng vẫn chưa bằng Honda City (4.553 mm). Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của Accent là lớn nhất. Qua thử nghiệm nhanh, mẫu xe này thực sự đem đến cảm giác ngồi rộng rãi ở cả hàng ghế trước và sau, đặc biệt là hàng sau.

Nhìn từ đằng trước, xe nổi bật với dải đèn LED chạy ngang đầu xe rất nổi bật, đèn chiếu sáng LED gắn liền với lưới tản nhiệt. Phần lưới tản nhiệt này mở khá lớn, khiến đầu xe trông rộng. Chạy ngang thân xe là các đường cắt táo bạo, lấy cảm hứng từ “đàn anh” Hyundai Elantra. Phần mái đuôi xe vuốt xoải kiểu fastback khiến chiếc xe trông khá khác biệt so với những mẫu sedan đối thủ hiện nay.

Nhìn chung, Accent mới tạo cảm giác trẻ, thể thao từ cái nhìn đầu tiên.

Bước vào bên trong, cảm giác này rõ ràng hơn với 2 màn hình liền nhau, một màn hình giải trí 8 inch và một màn hình hiển thị thông tin 10,25 inch. Vô lăng bọc da kích thước vừa vặn, trang bị nhiều nút hiệu chỉnh. Bản cao của xe còn có lẫy chuyển số phía sau vô lăng.

Một số trang bị khác cho xe gồm có điều hoà tự động, cổng sạc USB-C cho cả hàng ghế trước, sau, sạc không dây chuẩn Qi, cảm biến áp suất lốp. Accent mới cũng trang bị khoá thông minh với tính năng khởi động từ xa, cốp sau điều khiển thông minh. Cốp xe cực rộng rãi, dung tích 528L, tăng gần 50L so với thế hệ trước.

Về động cơ, xe trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5 mới cho công suất 115 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm. Như vậy, sức mạnh động cơ của Accent thế hệ mới đã gần ngang ngửa với Honda City.

Phiên bản số sàn sẽ dùng hộp số sàn 6 cấp trong khi các phiên bản số tự động dùng hộp số iVT – là phiên bản do Hyundai tự cải tiến từ hộp số CTV, khắc phục một số nhược điểm như phản hồi chậm, độ ồn.

Trên thế hệ Accent mới, hãng cũng “hào phóng” trang bị cho xe hệ thống an toàn SmartSense với một camera trước và chip xử lý chuyên dụng, hỗ trợ các tính năng như hệ thống phòng tránh va chạm trước, cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường…

Hyundai Accent mới tiếp tục được lắp ráp trong nước, chính thức có mặt tại các showroom từ hôm nay (30/5) với 4 phiên bản, 7 tuỳ chọn màu sắc. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước.

So với thế hệ trước, phiên bản thấp nhất của Hyundai Accent (bản MT) đã tăng giá 13 triệu đồng (từ 426 lên 439 triệu đồng). 3 phiên bản còn lại đều là bản AT gồm AT tiêu chuẩn (489 triệu đồng), AT đặc biệt (529 triệu đồng) và AT cao cấp (569 triệu đồng).

Phiên bản Giá thế hệ mới (triệu đồng) Giá thế hệ cũ (triệu đồng) MT tiêu chuẩn

426 MT 439 472 AT tiêu chuẩn 489 501 AT đặc biệt 529 542 AT cao cấp 569



Để so sánh, Toyota Vios có giá khởi điểm từ 458 triệu đồng cho bẩn MT, cao nhất là 545 triệu đồng. Trong khi đó, Honda City không có bản số sàn, thấp nhất là 559 triệu cho bản G và cao nhất là 609 triệu cho bản RS.

Theo đại diện Hyundai Thành Công, Hyundai Accent thế hệ thứ 5 từ khi bán ra tại Việt Nam vào tháng 4/2018 đã bán được 115.000 xe và nhiều năm liền là xe bán chạy nhất trong dải sản phẩm của hãng.

Sau 4 tháng đầu năm 2024, Hyundai Accent vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B với 3.096 xe nhưng trong tháng 4, mẫu xe này đã để Toyota Vios vượt qua khi chỉ bán được 848 xe so với 924 xe của đối thủ. Sự xuất hiện của Accent thế hệ mới, sẵn sàng mở bán ngay khi ra mắt có thể giúp Accent duy trì vị thế thống trị ở phân khúc này trong nửa cuối năm.