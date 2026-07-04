Hyundai Creta bản điện giá quy đổi từ hơn 300 triệu đồng: Chạy tới 510km/sạc, có ADAS cấp 2, tùy chọn thuê pin

Hyundai Motor Ấn Độ vừa đưa ra mô hình sở hữu độc đáo mang tên "Pin dưới dạng dịch vụ" (Battery-as-a-Service - BaaS) áp dụng cho dòng xe Creta bản điện. Bước đi chiến lược này giúp hạ giá khởi điểm của mẫu xe xuống chỉ còn 10,99 lakh Rupee, tương đương khoảng 303,5 triệu đồng.

Những khách hàng lựa chọn hình thức thuê pin này sẽ chi trả chi phí sử dụng tính theo số km thực tế, với mức phí khởi điểm từ 3,9 Rupee cho mỗi km, tức khoảng 1.077 đồng/km.

Hyundai Creta điện nay có tùy chọn thuê pin. Ảnh: Hyundai

Với quyết định mới, Hyundai chính thức gia nhập nhóm các nhà sản xuất xe điện đang mở rộng mô hình kinh doanh BaaS tại quốc gia tỷ dân này, bên cạnh những cái tên quen thuộc như MG, Suzuki, Kia và Toyota. Mô hình thuê pin đang dần khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường xe điện Ấn Độ, cho phép người tiêu dùng tách biệt chi phí mua xe và chi phí pin, từ đó giảm đáng kể số vốn ban đầu cần bỏ ra để sở hữu một chiếc ô tô điện.

Khi đặt lên bàn cân, mức giá áp dụng dịch vụ BaaS của Creta Electric cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc. Mặc dù sản phẩm của Hyundai và Suzuki có cùng mức giá xe khởi điểm, nhưng chi phí thuê pin của Hyundai lại dễ tiếp cận hơn một chút khi bắt đầu từ 3,9 Rupee/km (1.077 đồng/km), so với mức 3,99 Rupee/km (1.102 đồng/km) của đối thủ e Vitara.

Giá thuê pin thấp nên chi phí sử dụng cũng thấp. Ảnh: Hyundai

Song song với tùy chọn thuê pin kinh tế, Hyundai cũng mang đến một vài nâng cấp đáng giá về trang bị cho mẫu Creta điện. Chiếc SUV hiện được tích hợp thêm bệ bước chân bên sườn xe, vừa hỗ trợ hành khách lên xuống xe thuận tiện hơn, vừa tôn thêm kiểu dáng thể thao, khỏe khoắn đặc trưng. Ghi nhận những phản hồi từ người tiêu dùng, hãng quyết định trang bị tiêu chuẩn bộ sạc treo tường công suất 7,4 kW, giúp tối ưu hóa sự tiện lợi khi sạc xe tại nhà.

Creta bản điện có nhiều trang bị hiện đại cùng tầm vận hành lớn. Ảnh: Hyundai

Về mặt thông số kỹ thuật, hệ truyền động của Creta điện vẫn được giữ nguyên. Mẫu xe tiếp tục cung cấp hai tùy chọn dung lượng pin là 42 kWh và 51,4 kWh, trong đó phiên bản pin lớn hơn cho phép xe di chuyển được quãng đường lên tới 510 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn chứng nhận ARAI.

Xe cũng sở hữu hàng loạt công nghệ đáng chú ý bao gồm hệ thống sạc nhanh DC có khả năng nạp từ 10% lên 80% pin chỉ trong vòng 39 phút, tính năng cấp nguồn cho thiết bị ngoại vi V2L, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, chế độ lái một bàn đạp i-Pedal, chìa khóa kỹ thuật số, cửa gió chủ động và khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,9 giây đối với phiên bản tầm xa. Đi kèm với đó là chính sách bảo hành pin dài hạn lên tới 8 năm hoặc 160.000 km.

Xu hướng thuê pin này mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn linh hoạt hơn, mở ra cơ hội tiếp cận xe điện với chi phí ban đầu hợp lý và tối ưu hóa chi phí vận hành theo chặng đường sử dụng thực tế.