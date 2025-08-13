Hyundai Santa Fe 2026 ra mắt: Bản tiêu chuẩn 'lấy thêm' trang bị của bản cao, bổ sung bản mới, tăng giá gây tranh cãi

Hyundai Santa Fe 2026 đã ra mắt thị trường quê nhà Hàn Quốc, bên cạnh việc giới thiệu Kona bản Black Exterior cũng như Tucson được tinh chỉnh. Trọng tâm của lần nâng cấp này là việc bổ sung hàng loạt trang bị tiêu chuẩn theo sở thích của khách hàng, tăng cường tính thực dụng giữa các phiên bản và mở rộng gói tùy chọn thẩm mỹ.

Trọng tâm của lần nâng cấp này là "tăng cường tính năng tiện ích hơn là thay đổi thiết kế". Ảnh: Hyundai

Thay đổi tập trung ở Hyundai Santa Fe tiêu chuẩn

Về thiết kế, Hyundai Santa Fe 2026 không có nhiều thay đổi. Nhưng vẫn có thể thấy các đường nét được trau chuốt hơn, vuông vức hơn, tiệm cận với thiết kế của Palisade hơn.

Thay đổi đáng kể nhất là thêm nhiều trang bị tiện ích cho bản tiêu chuẩn Exclusive. Nhiều tính năng trước đây chỉ có trên các phiên bản cao hơn nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Ngoại hình gần như không thay đổi, đuôi xe gây tranh cãi vẫn còn đó, nhưng cấu hình trang bị nội thất và gói tùy chọn đã có những cải tiến đáng kể. Ảnh: Hyundai

Đầu tiên phải kể đến cần số điện tử có cảnh báo rung, giúp người lái nhận biết sớm các nguy cơ tiềm ẩn trên đường. Tiếp theo là màn hình cong panoramic, vừa mang lại tầm nhìn thoáng đãng vừa tạo nên không gian nội thất cao cấp hơn. Cuối cùng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3inch LCD hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, giúp việc lái xe trở nên thuận tiện hơn (trước đó màn hình này chỉ có kích thước 4,3inch trên bản tiêu chuẩn).

Bổ sung bản H-Pick mới

Điểm nổi bật tiếp theo của Hyundai Santa Fe 2026 chính là sự xuất hiện của phiên bản H-Pick hoàn toàn mới. Phiên bản này được thiết kế dựa trên phiên bản Prestige Plus cũ, bổ sung thêm nhiều tính năng tiện nghi được khách hàng ưa chuộng, mang đến trải nghiệm lái xe trọn vẹn hơn.

Đầu tiên là chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2 cho phép mở cửa và khởi động xe mà không cần chìa khóa vật lý. Ghế bọc da thất, ghế lái Ergo Motion và ghế thư giãn ở hàng ghế trước giúp giảm thiểu mệt mỏi khi lái xe đường dài. Vô lăng chỉnh điện 4 hướng với tính năng Tilt & Telescopic cho phép người lái tùy chỉnh vị trí vô lăng sao cho phù hợp với tư thế ngồi.

Những nâng cấp này không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm tùy chọn mà còn hướng đến việc tăng cường sự thoải mái khi lái xe đường dài và tính thực dụng cho một chiếc SUV gia đình.

Gói “Black Exterior” với lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm, viền cản trước màu đen mang đến vẻ ngoài thể thao mạnh mẽ. Ngoài ra còn có gói “Black Ink Plus” bổ sung thêm bậc lên xuống màu đen và đèn chiếu cửa. Những lựa chọn này hứa hẹn sẽ thu hút những khách hàng muốn thể hiện cá tính riêng. Ảnh: Hyundai

Các gói ngoại thất cũng trở nên đa dạng hơn với sự xuất hiện của Black Exterior và Black Ink Plus, cho phép khách hàng tùy chỉnh Santa Fe theo phong cách riêng. Một số phiên bản còn được bổ sung thêm tùy chọn màu sắc nội thất.

Thị trường đang phản ứng tích cực trước những thay đổi này của Hyundai. Trước đây, nếu muốn sở hữu thiết kế ngoại thất Black Ink trên phiên bản Calligraphy, khách hàng buộc phải chấp nhận nội thất màu đen. Tuy nhiên, với phiên bản H-Pick mới, khách hàng có thể kết hợp ngoại thất Black Exterior với nội thất màu nâu hoặc xám.

Tuy nhiên, không phải thay đổi nào cũng được người tiêu dùng đón nhận. Điển hình là gói Black Exterior vẫn sử dụng thiết kế mâm xe cũ, khiến ngoại hình xe chưa thực sự hoàn thiện. Mâm xe đóng vai trò quan trọng trong ấn tượng tổng thể của chiếc xe, do đó đây là một điểm trừ đáng tiếc.

Mâm xe gây thất vọng. Ảnh: Hyundai

Ngoài ra, đèn viền nội thất và rèm che nắng hàng ghế thứ 2 trên phiên bản Prestige đã bị chuyển thành tùy chọn, gây ra sự thất vọng cho một số khách hàng.

Khách hàng mua bản H-Pick và Calligraphy còn có thể chọn thêm gói ngoại thất đen Black Exterior cũng như gói Black Ink Plus. Trong đó, gói Black Ink Plus bổ sung bậc lên xuống màu đen và đèn rọi cửa riêng cho xe.

Thay đổi hộp số

Hyundai Santa Fe ở Hàn Quốc vốn có tùy chọn động cơ khác so với Việt Nam. Ở Việt Nam, có hai tùy chọn là máy xăng 2.5L và máy xăng tăng áp 2.5L (bản cao nhất). Trong khi đó, Santa Fe Hàn Quốc có tùy chọn động cơ máy xăng tăng áp 2.5L và hybrid.

Tương tự ở Việt Nam, bản máy xăng tăng áp 2.5L đi cùng hộp số 8 DCT. Nhưng với xe đời 2026, đúng như dự đoán trước đó, Hyundai đã sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8 AT) thay thế cho hộp số cũ. Trong khi đó, bản hybrid vẫn sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Động cơ đi với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, tùy theo phiên bản.

Về cơ bản, Hyundai Santa Fe 2026 ở Hàn Quốc được phân phối với 4 phiên bản: Exclusive, Prestige, H-Pick và Calligraphy. Mỗi phiên bản đều đi cùng 2 tùy chọn động cơ. Như vậy, Calligraphy vẫn là bản cao cấp nhất của Santa Fe, trong khi hãng bổ sung H-Pick nằm giữa bản này với bản Prestige.

Giới chuyên môn đánh giá lần nâng cấp này vừa là nỗ lực của Hyundai nhằm định vị lại Santa Fe, vừa là một động thái chưa thực sự thuyết phục so với mức tăng giá. Ảnh: Hyundai

Nhìn chung, Hyundai Santa Fe 2026 phiên bản nâng cấp tập trung vào cải thiện tính năng và mở rộng lựa chọn cho khách hàng, thay vì thay đổi thiết kế. Đây được xem là chiến lược tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và duy trì thị phần ổn định cho Santa Fe trong dài hạn.

Tuy nhiên, việc một số tùy chọn phổ biến trên các phiên bản cũ bị chuyển thành tùy chọn trả phí đã dẫn đến nhận định về việc "tăng giá trá hình". Giá bán Hyundai Santa Fe nằm trong khoảng 36,06 triệu - 51,27 triệu Won (quy đổi 710 triệu - 1,01 tỷ đồng). Trong khi đó, hồi bản 2024 mới ra mắt, Santa Fe có khoảng giá là 35,46 - 47,64 triệu Won.

Theo New Auto Post của Hàn Quốc, dù việc nâng cấp trang bị tiêu chuẩn đi kèm với việc tăng giá là xu hướng thường thấy ở các phiên bản nâng cấp, nhưng một số người tiêu dùng cho rằng mức tăng lần này là hơi cao. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe của khách hàng. Mặc dù Hyundai nhấn mạnh vào "trang bị tiện nghi được nâng cấp", nhưng doanh số thực tế sẽ chứng minh liệu những thay đổi này có đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng hay không.

Hyundai Santa Fe ở Việt Nam có cơ hội trở thành "Xe cho gia đình" của Car Choice Awards 2025. Ảnh: Đại lý Hyundai

Mặc dù còn gây nhiều tranh cãi, ở Việt Nam, với khả năng chở 7 người thoải mái, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn nâng cao, Hyundai Santa Fe hoàn toàn có cơ hội trở thành "Xe cho gia đình" của năm trong khuôn khổ giải thưởng Car Choice Awards 2025.