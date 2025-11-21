Idico sắp chi hơn 569 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2025

Tổng Công ty Idico- CTCP (MCK: IDC, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Idico sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là 4/12/2025, ngày chi trả dự kiến 23/12/2025.

Với gần 379,5 triệu cổ phiếu IDC đang lưu hành, ước tính Idico sẽ phải chi khoảng hơn 569,2 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, CTCP Tập đoàn S.S.G đang sở hữu 22,5% vốn điều lệ của Idico, tương đương sở hữu gần 85,4 triệu cổ phiếu IDC, ước tính sẽ thu về hơn 128 tỷ đồng tiền cổ tức.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt cũng đang sở hữu gần 45,3 triệu cổ phiếu IDC (tỷ lệ sở hữu 11,93%), ước tính cũng sẽ thu về gần 68 tỷ đồng tiền cổ tức từ Idico.

Trong một diễn biến khác, mới đây Hội đồng quản trị của Idico cũng đã chấp thuận thực hiện giao dịch và ký kết hợp đồng góp vốn với CTCP VTA Global Port.

Nội dung chủ yếu của giao dịch là Idico góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác hình thành hợp pháp (tài sản góp vốn) trên khu đất có diện tích 502.477,2 m2 thuộc dự án Cảng Mỹ Xuân A tại phường Phú Mỹ, TP.HCM vào vốn điều lệ của Global Port để thanh toán cho 30,6 triệu cổ phần đã đăng ký mua, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Global Port.

Trước đó, HĐQT Idico cũng đã thông qua Nghị quyết số 68 /NQ-TCT ngày 10/11/2025 về việc chấp thuận chủ trương góp thêm 800 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Idico (Idico Urbiz).

HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được HĐQT phê duyệt, ký kết tất cả các văn bản và tài liệu, giấy tờ pháp lý có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản phản hồi cho người đại diện vốn của Idico tại Idico Urbiz nhằm triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ cho Idico Urbiz theo đúng quy định, phê duyệt của HĐQT Tổng công ty.

Được biết, Idico Urbiz là công ty con do Idico năm 100% tỷ lệ biểu quyết (theo BCTC hợp nhất quý III/2025).



