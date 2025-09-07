Imexpharm bị phạt và truy thu thuế hơn 4,8 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (MCK: IMP, sàn HoSE) đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 3013/QĐ-CT ngày 29/8/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế.

Theo đó, Imexpharm bị xử phạt hành chính gần 766,8 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Doanh nghiệp còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp tại tờ khai thuế GTGT của nhiều kỳ tính thuế.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, Imexpharm còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 3,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 449,2 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 20/8/2025. doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền 823.561 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp qua kiểm tra mà Imexpharm phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 4,8 tỷ đồng.

Imexpharm cho biết, mặc dù doanh nghiệp đã chấp hành các quy định pháp luật về thuế; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn phát sinh thiếu sót chủ yếu do kê khai một số chi phí sản xuất kinh doanh và hàng bán bị trả lại chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc này dẫn tới thiếu số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp trong 2 năm 2023 và 2024.

Hiện công ty đã hoàn tất việc nộp bổ sung tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước theo nội dung tại Quyết định xử phạt nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Imexpharm mang về doanh thu thuần gần 1.226,8 tỷ đồng, tăng 21,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 164,8 tỷ đồng, tăng 29%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 20,8% so với đầu năm, lên mức gần 3.025,1 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 664,9 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 902,9 tỷ đồng, tăng 180,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 404,6 tỷ đồng, chiếm 44,8% tổng nợ.

Cũng tại thời điểm ngày 30/6/2025, vốn điều lệ của Imexpharm ở mức hơn 1.540 tỷ đồng. Trong đó, SK Investment Vina III Pte. Ltd đang sở hữu 47,69% vốn điều lệ; Tổng Công ty Dược Việt Nam sở hữu 22,04%; Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim sở hữu 9,75%; Công ty Cổ phần Đầu tư KBA sở hữu 7,37% và các cổ đông khác sở hữu 13,15%.



