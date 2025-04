INDOCHINE chính thức trở thành tổng đại lý phân phối dự án Kiều by KITA

"Cú bắt tay" chiến lược - Khởi đầu làn sóng mới

Ngày 15/4/2025, tại TP Hồ Chí Minh – Sự kiện Kick-off dự án Kiều by KITA không chỉ đánh dấu màn ra mắt ấn tượng mà còn ghi dấu một cột mốc hợp tác chiến lược quan trọng: INDOCHINE chính thức được "chọn mặt gửi vàng", trở thành Tổng đại lý phân phối, thổi luồng sinh khí mới và khởi động giai đoạn bán hàng đầy hứa hẹn cho Kiều by KITA – biểu tượng an cư và đầu tư đắt giá giữa lòng Sài Gòn sôi động.

Chỉ sau gần 3 năm ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản đầy cạnh tranh, INDOCHINE đã nhanh chóng khẳng định vị thế vững chắc nhờ hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện độc đáo – mô hình "One-stop Hub". Không chỉ dừng lại ở phân phối, INDOCHINE kiến tạo một hành trình trọn vẹn giúp tối ưu hóa vòng đời bất động sản, gia tăng lợi nhuận tối đa và giúp nhà đầu tư "nhẹ gánh" khỏi những quy trình phức tạp, tốn kém thời gian.

Nhận thấy sức mạnh và tiềm năng bứt phá của INDOCHINE, cùng khát vọng tạo nên tiếng vang lớn cho Kiều by KITA, Chủ đầu tư KITA Group đã đặt trọn niềm tin, lựa chọn INDOCHINE làm đối tác chiến lược, tổng đại lý phân phối dự án. Sở hữu đội ngũ hơn 300 chiến binh kinh doanh thiện chiến, được đào tạo chuyên sâu, am hiểu sâu sắc thị trường và hoạt động tại 13 chi nhánh trải dài khắp cả nước, INDOCHINE được kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài đắc lực, đưa những giá trị tinh túy của Kiều by KITA đến đúng khách hàng mục tiêu, tạo nên một "làn sóng" giao dịch sôi động trên thị trường.

Chia sẻ về sức hấp dẫn của dự án, bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BĐS INDOCHINE, không giấu được sự tâm huyết: "Kiều by KITA là một dự án mà chúng tôi vô cùng tự hào và hào hứng giới thiệu đến quý nhà đầu tư, quý khách hàng. Kiều by KITA không chỉ chinh phục khách hàng bởi chất lượng xây dựng đỉnh cao và tiềm năng sinh lời vượt trội, mà còn bởi linh hồn độc đáo. Concept ‘nàng thơ’ Kiều là sự giao hòa tinh tế giữa vẻ đẹp kiêu sa, hiện đại của TP.HCM và những giá trị văn hóa lắng đọng của Sài Gòn xưa. Trong bối cảnh thị trường đang sôi động trở lại, một dự án vừa giàu giá trị sống, vừa đậm dấu ấn văn hóa tại vị trí kim cương trung tâm TP Hồ Chí Minh, chính là thỏi nam châm không thể bỏ lỡ của giới đầu tư sành sỏi".

Chuyên viên kinh doanh INDOCHINE tại Lễ ra quân dự án Kiều by KITA

Bà Hằng nhấn mạnh thêm: "Sức hút của Kiều by Kita đến từ giá trị sống đích thực. Cư dân Kiều by KITA sẽ được đắm mình trong nhịp sống sôi động, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng, từ thiên đường ẩm thực trứ danh Sài Thành, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh đến cộng đồng kinh doanh sầm uất. Chính những lợi thế độc tôn này không chỉ thu hút người mua ở thực mà còn đảm bảo giá trị bất động sản tại Kiều by KITA sẽ không ngừng gia tăng theo thời gian."

Sự hợp tác giữa KITA Group và INDOCHINE hứa hẹn sẽ mang đến những thành công vang dội cho dự án Kiều by KITA, đồng thời cung cấp cho thị trường một lựa chọn an cư và đầu tư không thể bỏ lỡ tại trung tâm Sài Gòn.

Kiều by KITA: Tọa độ đắt giá nâng tầm vị thế - Lựa chọn hấp dẫn của giới tinh hoa

Kiều by KITA không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà là biểu tượng sống được giới doanh nhân thành đạt săn đón, nơi hội tụ những ưu thế vượt trội và khan hiếm, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các nhà đầu tư sành sỏi.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá 927 Trần Hưng Đạo, Kiều by KITA là điểm giao thoa hoàn hảo giữa nhịp sống năng động của trái tim Sài Gòn và không gian riêng tư, sang trọng mà giới tinh hoa tìm kiếm.

Sở hữu Kiều by KITA đồng nghĩa với việc làm chủ quỹ thời gian quý báu. Từ đây, việc tiếp cận các tòa nhà văn phòng Quận 1 chỉ trong tích tắc, di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất hay tỏa đi các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đều trở nên nhanh chóng và thuận tiện nhất trên các trục đường huyết mạch Trần Hưng Đạo và Võ Văn Kiệt. Với vị trí trung tâm kết nối ngàn phương, dự án mang đến sự thuận tiện đỉnh cao, cho phép gia chủ dễ dàng cân bằng công việc – cuộc sống – quan hệ, tận hưởng trọn vẹn một nhịp sống hiện đại và đầy cảm hứng.

Hội tụ những giá trị sống đẳng cấp, Kiều by KITA mang đến những cơ hội đầu tư - an cư đầy tiềm năng & bền vững.

Cộng hưởng vào đó là đà phát triển hạ tầng mạnh mẽ của TP.HCM. Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã chính thức vận hành từ cuối năm 2024, cùng mạng lưới 6 tuyến metro dự kiến hoàn thành vào năm 2035, sẽ tạo thành "cú hích" hạ tầng cực lớn, tiếp tục gia tăng giá trị không ngừng cho bất động sản khu vực trung tâm.

Trong bối cảnh thị trường biến động, bất động sản hạng sang tại lõi trung tâm như Kiều by KITA luôn là "hầm trú ẩn" an toàn và kênh tích lũy tài sản bền vững. Đặc biệt là khi nguồn cung bất động sản trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, giá trị của Kiều by KITA càng được bảo chứng với pháp lý vững chắc – toàn bộ căn hộ đã có sổ hồng từng căn. Đây là điểm cộng tuyệt đối, mang đến sự an tâm trọn vẹn cho chủ nhân và khẳng định giá trị sở hữu lâu dài. Dự án đã sẵn sàng bàn giao, chào đón những chủ nhân tinh hoa kiến tạo tổ ấm và gia tăng tài sản.

Kiều by KITA – Vượt trên giá trị một căn hộ, đây là biểu tượng khẳng định đẳng cấp, là bảo chứng cho tầm nhìn đầu tư thông thái, và là di sản giá trị trường tồn giữa tâm điểm thịnh vượng của Sài Gòn.