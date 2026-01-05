Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

[Infographic] Cảnh báo bẫy “tín dụng đen” trên không gian mạng dịp cuối năm

05-01-2026 - 21:51 PM | Smart Money

Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tình hình hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng đã tạo lập nhiều hội, nhóm trên mạng để quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không cần thế chấp”, thủ tục nhanh gọn, chỉ sau vài giờ. Người vay chỉ bằng vài cú nhấp chuột là nhận được tiền nhưng đi kèm đó là lãi suất “cắt cổ”, đẩy người vay vào vòng xoáy trả nợ.

