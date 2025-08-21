InnoEx 2025: Đổi mới không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sinh tồn của doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ lịch sử: hoặc bứt phá bằng đổi mới, hoặc bị bỏ lại phía sau.

Thông điệp ấy vang lên rõ ràng tại InnoEx 2025, Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, quy tụ hơn 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia đến từ hơn 60 quốc gia, với hơn 30.000 lượt tham dự.

Không chỉ là nơi hội tụ công nghệ, InnoEx 2025 còn đặt ra câu hỏi mang tính sống còn: đổi mới sáng tạo có thực sự sinh lời, và bằng cách nào để nó trở thành động lực sống còn cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên dữ liệu và AI?

Đổi mới: từ khẩu hiệu đến lựa chọn sinh tồn

Lịch sử kinh doanh thế giới chứng kiến không ít bài học đắt giá cho sự chậm chân trong đổi mới. Kodak – người khai sinh máy ảnh kỹ thuật số – lại bị chính công nghệ của mình đào thải. Blockbuster – “gã khổng lồ” cho thuê băng đĩa – sụp đổ chỉ trong vài năm khi Netflix xuất hiện.

Theo nghiên cứu của Innosight (2023), tuổi thọ trung bình của một doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã rơi từ 61 năm (1958) xuống còn 18 năm, và dự báo sẽ dưới 15 năm vào 2030.

Câu chuyện này cũng hiện hữu tại Việt Nam. Nhiều thương hiệu từng dẫn đầu thị trường đang vật lộn trước làn sóng chuyển đổi công nghệ và sự thay đổi hành vi tiêu dùng.

Báo cáo McKinsey (2024) chỉ ra rằng doanh nghiệp ứng dụng AI toàn diện có thể nâng hiệu quả vận hành tới 40% và giảm chi phí khoảng 30% trong ba năm.

Trong ngành bán lẻ, Bizplanr (2024) ghi nhận 87% nhà bán lẻ toàn cầu đã ứng dụng AI ở ít nhất một khâu, và hơn 80% lãnh đạo kỳ vọng hoàn tất tự động hóa vào cuối 2025. Những con số này không còn là dự báo, mà đã trở thành ranh giới sinh tử.

Bản đồ hành động từ InnoEx: Đổi mới để sinh lời

Tại Business Innovation Forum , lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp truyền thống đã cùng thảo luận bài toán cốt lõi: đổi mới không chỉ để tồn tại, mà để tạo ra lợi nhuận thực tế.

Ông Sudeepto Roy (Qualcomm) nhấn mạnh sức mạnh của Edge AI trong xử lý dữ liệu tức thì, giúp doanh nghiệp biến “thời gian thực” thành lợi thế cạnh tranh. Ông IL-Dong Kwon (BCG Việt Nam) khẳng định dữ liệu không chỉ là “dầu mỏ mới”, mà đã trở thành loại tài sản chiến lược, sánh ngang với đất đai và thương hiệu.

Ông IL-Dong Kwon từ BCG Việt Nam cho biết dữ liệu đã trở thành loại tài sản chiến lược, sánh ngang với đất đai và thương hiệu.

Trên thực tế, các lãnh đạo như ông Lê Trí Thông (PNJ), ông Lê Hồng Minh (VNG), ông Nguyễn Hồng Việt (SAP Việt Nam) và bà Trương Lý Hoàng Phi (IBP) đều nhấn mạnh đến “mặt trận kép”: vừa bảo vệ nền tảng kinh doanh truyền thống, vừa mở rộng bằng công nghệ. Trong đó, AI không phải công cụ xa xỉ, mà là vũ khí cạnh tranh then chốt.

Đổi mới trong ngành: từ thương hiệu vàng đến vận hành thông minh

Nếu Business Innovation Forum đóng vai trò định vị chiến lược, thì chuỗi Innovation Sector Forums chính là nơi chứng minh hiệu quả của đổi mới trong thực tiễn. Từ bán lẻ, FMCG, logistics cho đến năng lượng – tất cả đều được soi chiếu dưới lăng kính dữ liệu và AI.

Ở lĩnh vực bán lẻ và FMCG, bà Trần Phương Nga – CEO Thiên Long Group – nhấn mạnh rằng di sản thương hiệu chỉ là nền tảng, còn để tiếp tục chinh phục thế hệ trẻ, doanh nghiệp phải đổi mới toàn diện từ sản phẩm tới mô hình phân phối.

Ông Lê Hồng Minh - CEO VNG đúc rút: đổi mới phải gắn với lợi nhuận, và lợi nhuận phải được định hình rõ trong mô hình kinh doanh. Có như vậy, đổi mới sáng tạo mới thực sự là động lực chứ không phải gánh nặng.

Ông Trần Lệ Nguyên – CEO KIDO – cho rằng dữ liệu nghiên cứu thị trường và R&D đã trở thành “hệ thần kinh” để ngành FMCG ứng phó linh hoạt. Ngành sữa và dinh dưỡng cũng ghi dấu ấn khi Nutifood đầu tư vào dữ liệu hành vi tiêu dùng, hướng tới sản phẩm cá nhân hóa dựa trên thói quen dinh dưỡng.

Trong logistics – ngành có quy mô 45–50 tỷ USD, chiếm gần 5% GDP – đổi mới được xem là sống còn. Ông Lê Duy Hiệp – CEO Transimex – khẳng định tương lai của logistics không nằm ở mở rộng kho bãi, mà ở tự động hóa, logistics xanh và dữ liệu. Thực tế cho thấy AI, IoT và 5G có thể giúp doanh nghiệp giảm 90% thất thoát hàng hóa và tiết kiệm trên 15% chi phí vận tải.

Với năng lượng, ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch EVNHCMC – cho biết nhờ hệ thống điều hành thông minh SCADA/DMS và nền tảng phân tích dữ liệu lớn, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNHCMC đã giảm xuống dưới 3,5%, một trong những mức thấp nhất khu vực.

AI – Tái thiết kế vận hành và trải nghiệm

Những câu chuyện từ Base.vn, Nutifood, Taipy Singapore, Home Credit hay RYNAN Technology cho thấy AI không chỉ thay đổi sản phẩm, mà đang tái thiết kế toàn bộ vận hành. Từ SaaS tối ưu quy trình nội bộ, đến AI cá nhân hóa dịch vụ tài chính, hay nông nghiệp thông minh, tất cả đều chung một mẫu số: dữ liệu là nhiên liệu của đổi mới.

InnoEx – nơi khởi phát liên minh đổi mới

Khác với nhiều sự kiện chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm, InnoEx 2025 đã tạo ra một hệ sinh thái nơi doanh nghiệp lớn, startup, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cùng tham gia vào tiến trình đổi mới.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng ban tổ chức InnoEx, nhấn mạnh: “Đổi mới không thể chỉ là nỗ lực đơn lẻ. Chúng ta cần một hệ sinh thái nơi mọi doanh nghiệp – từ tập đoàn truyền thống đến startup công nghệ – đều có thể cộng hưởng.”

Sự hiện diện của các doanh nghiệp như PNJ, Thiên Long, KIDO, Transimex, EVNHCMC, Base.vn, RYNAN Technology, MISA… minh chứng cho sự hình thành của một “liên minh đổi mới” tại Việt Nam. Đây không chỉ là những câu chuyện riêng lẻ, mà là bản đồ hành động chung, nơi mỗi bước tiến của một doanh nghiệp cũng đồng thời là bước tiến của cả nền kinh tế.

Trong kỷ nguyên dữ liệu và AI, khi tốc độ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, InnoEx 2025 đã đặt nền móng cho một liên minh đổi mới, nơi doanh nghiệp Việt cùng nhau mở ra chu kỳ tăng trưởng mới.