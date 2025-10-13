Intracom của Shark Việt bị 'điểm tên' trong danh sách chậm đóng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội mới đây đã công bố danh sách 25.499 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 2 tháng trở lên (số liệu tính đến hết ngày 30/9/2025 theo C12-TS lấy ngày 5/10/2025).

Đứng đầu danh sách vẫn là cái tên "quen thuộc" CTCP Anh ngữ Apax có địa chỉ tại số 149 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội, với 68 tháng chậm đóng bảo hiểm, số tiền gần 63,4 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ hai là CTCP LILAMA3 (số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) với số tháng nợ bảo hiểm là 69 tháng, tổng số tiền gần 48,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn lên tới hàng chục tỷ đồng, cũng có không ít doanh nghiệp chậm đóng thời gian dài, thậm chí vài năm.

Trong số các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm trên địa bàn TP.Hà Nội, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom, địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, TP.Hà Nội) cũng bị "điểm tên" với số tháng chậm đóng là 5 tháng, số tiền chậm đóng 1.434.033.072 đồng.

Nói thêm về Intracom, doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Thanh Việt (còn được gọi với tên Shark Việt khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò nhà đầu tư).

Intracom tiền thân là Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Giao thông đô thị với 100% vốn nhà nước, từng là thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico). Đến năm 2006, công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tính đến tháng 9/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2.950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (ngày 27/8/2025), bà Phan Thu Thảo (SN 1995) thay ông Nguyễn Thanh Việt đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án chung cư Intracom Harmony. Ảnh: Intracom

Intracom hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là bất động sản, y tế và thủy điện.

Trong mảng bất động sản, Intracom là chủ đầu tư của nhiều dự án đình đám tại Hà Nội như: Intracom Cầu Diễn, Intracom Riverside, Intracom Trung Văn,...

Ở lĩnh vực y tế, Intracom đầu tư vào dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông (quy mô 10ha tại Hà Nội). Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, với quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Ngoài ra, Tổ hợp Y tế Phương Đông còn có các hạng mục như: Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi (vốn đầu tư lên đến 800 tỷ đồng, quy mô 7.000m2), Bệnh viện Ung bướu Công nghệ cao Phương Đông (quy mô 30.000m2 sàn xây dựng, gồm 2 tầng hầm, 15 tầng nổi đáp ứng 250 giường nội trú);...

Intracom cũng được biết đến là chủ đầu hàng loạt dự án thủy điện lớn như: dự án Thủy điện Nậm Pung, dự án thủy điện Tà Lơi 1-2-3 (Lào Cai), dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 (Thanh Hóa),... với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo giới thiệu, tập đoàn này còn đầu tư các dự án điện gió, điện gỗ, điện mặt trời, điện rác…tạo nguồn năng lượng thân thiện môi trường.



