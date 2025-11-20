IPA phát hành thành công lô trái phiếu hơn 1.400 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 18/11/2025 vừa qua, IPA đã chào bán thành công 14.160 trái phiếu mã IPA12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.416 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 18/11/2030.

Theo thông tin ghi nhận trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được IPA phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất 9,5%/năm.

Trước đó, IPA đã công bố Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty năm 2025 với khối lượng và tổng giá trị phát hành tương tự lô trái phiếu nêu trên.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của công ty. Kỳ hạn phát hành 5 năm; lãi suất danh nghĩa cố định 9,5%/năm.

IPA dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cho mục đích thực hiện chương trình đầu tư của doanh nghiệp thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư IPAF (IPAF).

Cũng theo phương án phát hành trái phiếu, IPAF sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần để mua cổ phần hiệu hữu nhằm sở hữu chi phối các công ty đang sở hữu, kinh doanh, giao dịch các cổ phiếu niêm yết trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán qua đó sở hữu gián tiếp các cổ phiếu đang niêm yết trong các lĩnh vực này nhằm tạo nguồn thu, lợi nhuận cho tổ chức phát hành. Cụ thể như sau:

Nguồn: IPA

Theo dữ liệu của PV, các công ty: ICapital; IGrowth Capital; IValue; IProsper và IVision đều mới được thành lập cách đây 1-2 tháng, thậm chí có công ty vừa được thành lập mới ngày 15/11/2025. Các công ty này có chung “mô típ” vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân, trong đó 1 cổ đông nắm 99,99% tỷ lệ sở hữu và cùng ngành nghề chính là Hoạt động tư vấn quản lý.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT IPA đã thông qua Nghị quyết về việc mua cổ phần phát hành thêm của IPAF.

Theo đó, HĐQT IPA đã thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của IPAF với số cổ phần đăng ký mua thêm là 141,6 triệu cổ phần. Giá đặt mua là 10.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng giá trị thanh toán là 1.416 tỷ đồng.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, IPA sẽ nâng sở hữu tại IPAF lên 151,68 triệu cổ phần. Thời hạn thực hiện mua dự kiến trong tháng 11/2025, sau khi có thông báo của IPAF.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của IPA ghi nhận, tính đến ngày 30/9/2025, IPAF là công ty con do IPA nắm 99,9% tỷ lệ lợi ích.