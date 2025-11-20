Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IPA phát hành thành công lô trái phiếu hơn 1.400 tỷ đồng

20-11-2025 - 10:50 AM | Thị trường chứng khoán

IPA vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã IPA12501 trị giá 1.416 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 18/11/2025 vừa qua, IPA đã chào bán thành công 14.160 trái phiếu mã IPA12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.416 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 18/11/2030.

Theo thông tin ghi nhận trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được IPA phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất 9,5%/năm.

Trước đó, IPA đã công bố Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty năm 2025 với khối lượng và tổng giá trị phát hành tương tự lô trái phiếu nêu trên.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của công ty. Kỳ hạn phát hành 5 năm; lãi suất danh nghĩa cố định 9,5%/năm.

IPA dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cho mục đích thực hiện chương trình đầu tư của doanh nghiệp thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư IPAF (IPAF).

Cũng theo phương án phát hành trái phiếu, IPAF sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần để mua cổ phần hiệu hữu nhằm sở hữu chi phối các công ty đang sở hữu, kinh doanh, giao dịch các cổ phiếu niêm yết trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán qua đó sở hữu gián tiếp các cổ phiếu đang niêm yết trong các lĩnh vực này nhằm tạo nguồn thu, lợi nhuận cho tổ chức phát hành. Cụ thể như sau:

IPA phát hành thành công lô trái phiếu hơn 1.400 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: IPA

Theo dữ liệu của PV, các công ty: ICapital; IGrowth Capital; IValue; IProsper và IVision đều mới được thành lập cách đây 1-2 tháng, thậm chí có công ty vừa được thành lập mới ngày 15/11/2025. Các công ty này có chung “mô típ” vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân, trong đó 1 cổ đông nắm 99,99% tỷ lệ sở hữu và cùng ngành nghề chính là Hoạt động tư vấn quản lý.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT IPA đã thông qua Nghị quyết về việc mua cổ phần phát hành thêm của IPAF.

Theo đó, HĐQT IPA đã thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của IPAF với số cổ phần đăng ký mua thêm là 141,6 triệu cổ phần. Giá đặt mua là 10.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng giá trị thanh toán là 1.416 tỷ đồng.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, IPA sẽ nâng sở hữu tại IPAF lên 151,68 triệu cổ phần. Thời hạn thực hiện mua dự kiến trong tháng 11/2025, sau khi có thông báo của IPAF.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của IPA ghi nhận, tính đến ngày 30/9/2025, IPAF là công ty con do IPA nắm 99,9% tỷ lệ lợi ích.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ đông một doanh nghiệp dệt may sắp nhận hơn trăm tỷ tiền cổ tức ngay trong tháng 12

Cổ đông một doanh nghiệp dệt may sắp nhận hơn trăm tỷ tiền cổ tức ngay trong tháng 12 Nổi bật

Chứng khoán VPS có Tổng Giám đốc mới thay thế ông Nguyễn Lâm Dũng

Chứng khoán VPS có Tổng Giám đốc mới thay thế ông Nguyễn Lâm Dũng Nổi bật

Cổ phiếu Vingroup tăng gấp 5,5 lần từ đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp lọt top 100 người giàu nhất thế giới

Cổ phiếu Vingroup tăng gấp 5,5 lần từ đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp lọt top 100 người giàu nhất thế giới

10:48 , 20/11/2025
Doanh nhân Việt và hành trình kiến tạo nền giáo dục

Doanh nhân Việt và hành trình kiến tạo nền giáo dục

10:04 , 20/11/2025
Shark Thủy chi gần 32 tỷ đồng hối lộ để tạo doanh thu ảo

Shark Thủy chi gần 32 tỷ đồng hối lộ để tạo doanh thu ảo

09:57 , 20/11/2025
VNPT muốn bán đấu giá cả lô hơn 2,1 triệu cổ phiếu VTC

VNPT muốn bán đấu giá cả lô hơn 2,1 triệu cổ phiếu VTC

09:20 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên