iPhone 15 sẽ ra mắt vào ngày 13/9?

Lễ ra mắt iPhone 15 của Apple dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Theo báo cáo của 9to5Mac, Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày 13/9 tới. Đáng chú ý, vào năm ngoái, Apple đã ra mắt loạt iPhone 14 tại sự kiện ‘Far Out’ vào ngày 7/9.



Ngày ra mắt dòng iPhone 15 của Apple

Một số thông tin cho biết, các nhà mạng di động đã yêu cầu nhân viên không nghỉ phép vào ngày 13/9 do có một thông báo quan trọng về điện thoại thông minh, ám chỉ rằng Apple sẽ ra mắt loạt iPhone mới vào ngày đó. Điều này cũng phù hợp với lịch trình sự kiện ra mắt iPhone của Apple mà hãng đã thực hiện trong nhiều năm.

Dòng iPhone 14 được ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 7/9 và đơn đặt hàng trước bắt đầu vào ngày 9/9. Báo cáo cho biết thêm, dòng iPhone 15 có thể sẽ được đặt hàng trước vào ngày 15/9 và có thể có mặt tại các cửa hàng một tuần sau đó, vào ngày 22/9.

Thế hệ iPhone 15 sẽ tăng giá

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple gần đây đã dự đoán rằng nhu cầu của iPhone 15 có thể sẽ thấp hơn so với iPhone 14. Ngoài ra, các mẫu Pro của dòng iPhone 15 có thể sẽ chứng kiến một đợt tăng giá lớn lên tới 200 USD so với bản tiêu chuẩn. Các mẫu dự kiến ra mắt đồng giá với iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Các tính năng dự kiến của iPhone 15

Những chiếc iPhone sắp ra mắt dự kiến sẽ chạy trên chip A16 nhanh hơn dựa trên quy trình 3nm.



Về thiết kế, iPhone 15 và iPhone 15 Plus dự kiến sẽ đi kèm tính năng đảo động cùng với cổng USB Type-C thay cho cổng Lightning truyền thống của hãng.

Đối với các mẫu Pro, công ty có thể sẽ chuyển sang khung titan từ khung thép không gỉ hiện tại. Điều này có khả năng làm cho thiết bị sẽ mạnh hơn và nhẹ hơn so với khung thép không gỉ hiện tại được sử dụng kể từ thời iPhone X.

Những mẫu Pro có thể được trang bị chip A17 Bionic. Một số nguồn tin cho biết, iPhone 15 Pro sẽ được trang bị camera với ống kính kính tiềm vọng thực tế dành riêng cho iPhone 15 Pro Max, cung cấp khả năng zoom quang học 6x.