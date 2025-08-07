Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-08-2025 - 09:37 AM | Thị trường

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Apple dường như đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về thiết kế với iPhone 17 Air, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2025. Mẫu máy này được cho là sẽ thay thế dòng Plus và trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất.

Thiết kế siêu mỏng và những thay đổi đột phá

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của iPhone 17 Air chính là độ mỏng ấn tượng, được cho là chỉ khoảng 5,5mm. Nếu tin đồn này chính xác, iPhone 17 Air sẽ "soán ngôi" nhiều đối thủ để trở thành một trong những chiếc smartphone mỏng nhất trên thị trường, vượt qua cả độ mỏng 7,8mm của iPhone 16.

Để đạt được độ mỏng này, Apple có thể sẽ thực hiện một số thay đổi lớn về thiết kế. Đáng kể nhất là việc chuyển cụm camera sau ra vị trí trung tâm của mặt lưng, thay vì đặt ở góc trên bên trái như truyền thống. Cụm camera này có thể chỉ bao gồm một ống kính góc rộng duy nhất với độ phân giải 48MP để tối ưu hóa không gian.

Bên cạnh đó, iPhone 17 Air được đồn đoán sẽ sở hữu khung máy làm từ hợp kim nhôm và titan, mang lại sự cân bằng giữa độ bền và trọng lượng nhẹ.

iPhone 17 Air mỏng cỡ nào?- Ảnh 1.

iPhone 17 Air mỏng cỡ nào?- Ảnh 2.

Ảnh so sánh độ mỏng của iPhone 17 Air vượt trội hơn hẳn các mẫu khác

Cấu hình và thời lượng pin

Mặc dù có thân hình "siêu mẫu", iPhone 17 Air được cho là vẫn mang trong mình cấu hình mạnh mẽ. Các nguồn tin cho biết máy sẽ được trang bị chip A19 thế hệ mới, RAM lên đến 12GB và màn hình OLED kích thước 6,6 inch với tần số quét 120Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà.

Một câu hỏi lớn đặt ra là với thiết kế mỏng như vậy, thời lượng pin của máy sẽ ra sao. Theo trang tin công nghệ MajinBu, iPhone 17 Air có thể sở hữu viên pin dung lượng khoảng 2.900 mAh. Con số này tuy nhỏ hơn so với mức 3.561 mAh của iPhone 16 nhưng được kỳ vọng vẫn đủ dùng trong một ngày. Apple có thể đạt được điều này nhờ những cải tiến về công nghệ pin và các tối ưu hóa hiệu suất trên hệ điều hành iOS 18.

iPhone 17 Air mỏng cỡ nào?- Ảnh 3.

Giá bán của iPhone 17 Air

iPhone 17 Air được cho là sẽ thay thế cho phiên bản iPhone 17 Plus. Điều này đồng nghĩa với việc vào mùa thu năm 2025, Apple sẽ trình làng bộ bốn sản phẩm bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Sự thay đổi này được xem là một bước đi chiến lược nhằm tạo ra điểm nhấn khác biệt và hấp dẫn hơn cho dòng sản phẩm của mình.

iPhone 17 Air mỏng cỡ nào?- Ảnh 4.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về giá bán của iPhone 17 Air. Tuy nhiên, có hai khả năng được đưa ra: Apple có thể giữ nguyên mức giá khởi điểm 899 USD của iPhone 16 Plus, hoặc tăng lên 999 USD.

Sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 được dự đoán sẽ diễn ra vào khoảng tuần thứ hai của tháng 9 năm 2025.

Theo KV

