Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay

Khi Apple ra mắt iOS 17 cùng với dòng iPhone 15, một tính năng quan trọng có tên Giới hạn sạc (Charge Limit) đã được giới thiệu. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp pin của bạn bền bỉ hơn theo thời gian.

Tính năng này được thiết kế đặc biệt cho các mẫu từ iPhone 15 trở lên. Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản: thay vì sạc đầy 100%, bạn có thể cài đặt để máy tự động ngắt sạc khi đạt mức 80%.

Theo các chuyên gia, việc liên tục sạc đầy pin lithium-ion lên 100% sẽ tạo ra áp lực, làm giảm chất lượng và tuổi thọ của pin nhanh hơn. Bằng cách giới hạn ở mức 80%, bạn sẽ giảm thiểu sự suy giảm này. Hơn nữa, việc này còn giúp máy ít bị nóng hơn trong quá trình sạc, đặc biệt hữu ích nếu bạn dùng ốp lưng dày hoặc sống ở khu vực có khí hậu nóng.

Cách bật tính năng:

Đi tới Cài đặt (Settings) > Pin (Battery) >Tình trạng pin & Sạc (Battery Health & Charging). Nhấn vào Tối ưu hoá sạc pin (Charging Optimization) và chọn Giới hạn 80% (80% Limit).

Giải pháp cho các dòng iPhone cũ hơn

Mặc dù tính năng "Giới hạn sạc" chỉ dành riêng cho iPhone 15 series, người dùng các mẫu iPhone cũ vẫn có một công cụ hữu ích khác là Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging).

Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ học hỏi thói quen sạc hàng ngày của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường sạc qua đêm, iPhone sẽ chỉ sạc đến 80% và sau đó tính toán để sạc đầy 100% ngay trước khi bạn thức dậy. Điều này giúp giảm thời gian pin bị "ngâm" ở mức sạc đầy, qua đó bảo vệ tuổi thọ pin.

Những mẹo hay khác giúp kéo dài thời gian sử dụng pin

Bên cạnh các tính năng sạc thông minh, bạn có thể áp dụng thêm những thói quen sau để tối ưu hóa thời gian sử dụng hàng ngày:

Bật Chế độ nguồn điện thấp (Low Power Mode): Chế độ này sẽ giảm các hoạt động chạy nền, tự động tải về và một số hiệu ứng hình ảnh để tiết kiệm pin tối đa khi cần thiết. Giảm độ sáng màn hình: Giữ độ sáng ở mức vừa phải (dưới 70%) hoặc bật chế độ Độ sáng tự động. Rút ngắn thời gian Tự động khóa (Auto-Lock): Cài đặt màn hình tự động tắt sau 30 giây hoặc 1 phút không sử dụng để tránh lãng phí pin không cần thiết.

Bằng cách tận dụng những tính năng có sẵn và điều chỉnh một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin iPhone và có được trải nghiệm sử dụng thuận tiện, bền bỉ hơn.