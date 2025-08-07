Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay

07-08-2025 - 07:45 AM | Thị trường

Nhiều người dùng iPhone có thể không nhận ra rằng có một tính năng ít được chú ý trên các dòng máy mới, nhưng lại có khả năng kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị thêm một hoặc hai năm, giúp bạn bớt đi nỗi lo tìm ổ cắm hay mang theo sạc dự phòng.

Khi Apple ra mắt iOS 17 cùng với dòng iPhone 15, một tính năng quan trọng có tên Giới hạn sạc (Charge Limit) đã được giới thiệu. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp pin của bạn bền bỉ hơn theo thời gian.

Tính năng này được thiết kế đặc biệt cho các mẫu từ iPhone 15 trở lên. Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản: thay vì sạc đầy 100%, bạn có thể cài đặt để máy tự động ngắt sạc khi đạt mức 80%.

Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay- Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, việc liên tục sạc đầy pin lithium-ion lên 100% sẽ tạo ra áp lực, làm giảm chất lượng và tuổi thọ của pin nhanh hơn. Bằng cách giới hạn ở mức 80%, bạn sẽ giảm thiểu sự suy giảm này. Hơn nữa, việc này còn giúp máy ít bị nóng hơn trong quá trình sạc, đặc biệt hữu ích nếu bạn dùng ốp lưng dày hoặc sống ở khu vực có khí hậu nóng.

Cách bật tính năng:

Đi tới Cài đặt (Settings) > Pin (Battery) >Tình trạng pin & Sạc (Battery Health & Charging). Nhấn vào Tối ưu hoá sạc pin (Charging Optimization) và chọn Giới hạn 80% (80% Limit). 

Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay- Ảnh 2.

Giải pháp cho các dòng iPhone cũ hơn

Mặc dù tính năng "Giới hạn sạc" chỉ dành riêng cho iPhone 15 series, người dùng các mẫu iPhone cũ vẫn có một công cụ hữu ích khác là Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging).

Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ học hỏi thói quen sạc hàng ngày của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường sạc qua đêm, iPhone sẽ chỉ sạc đến 80% và sau đó tính toán để sạc đầy 100% ngay trước khi bạn thức dậy. Điều này giúp giảm thời gian pin bị "ngâm" ở mức sạc đầy, qua đó bảo vệ tuổi thọ pin.

Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay- Ảnh 3.

Những mẹo hay khác giúp kéo dài thời gian sử dụng pin

Bên cạnh các tính năng sạc thông minh, bạn có thể áp dụng thêm những thói quen sau để tối ưu hóa thời gian sử dụng hàng ngày:

Bật Chế độ nguồn điện thấp (Low Power Mode): Chế độ này sẽ giảm các hoạt động chạy nền, tự động tải về và một số hiệu ứng hình ảnh để tiết kiệm pin tối đa khi cần thiết. Giảm độ sáng màn hình: Giữ độ sáng ở mức vừa phải (dưới 70%) hoặc bật chế độ Độ sáng tự động. Rút ngắn thời gian Tự động khóa (Auto-Lock): Cài đặt màn hình tự động tắt sau 30 giây hoặc 1 phút không sử dụng để tránh lãng phí pin không cần thiết.

Bằng cách tận dụng những tính năng có sẵn và điều chỉnh một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin iPhone và có được trải nghiệm sử dụng thuận tiện, bền bỉ hơn.

Thiết kế táo bạo của iPhone 17 Air

Theo KV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ tăng mạnh đưa mặt hàng ít quen thuộc này vào Việt Nam: nhập khẩu đột biến gần 700%, đạt kỷ lục trong hơn 5 năm qua

Mỹ tăng mạnh đưa mặt hàng ít quen thuộc này vào Việt Nam: nhập khẩu đột biến gần 700%, đạt kỷ lục trong hơn 5 năm qua Nổi bật

Phát hiện loạt cỗ máy không buồng lái, không người lái, khai thác liên tục trên những cánh đồng, khiến GenZ cũng phải bỏ phố về quê

Phát hiện loạt cỗ máy không buồng lái, không người lái, khai thác liên tục trên những cánh đồng, khiến GenZ cũng phải bỏ phố về quê Nổi bật

Bị Mỹ áp thuế mạnh tay với mặt hàng chủ lực, quốc gia Đông Nam Á quay xe xuất khẩu sang Trung Quốc, khẳng định: Chúng tôi có một cơ hội rất lớn ở đây!

Bị Mỹ áp thuế mạnh tay với mặt hàng chủ lực, quốc gia Đông Nam Á quay xe xuất khẩu sang Trung Quốc, khẳng định: Chúng tôi có một cơ hội rất lớn ở đây!

06:33 , 07/08/2025
Gắn "tick xanh trách nhiệm" lên rau củ, trứng, thịt, cá: Người tiêu dùng mua sự minh bạch

Gắn "tick xanh trách nhiệm" lên rau củ, trứng, thịt, cá: Người tiêu dùng mua sự minh bạch

06:20 , 07/08/2025
Honda có 2 xe tay ga chỉ ăn xăng 2,1L/100km rất được lòng phái đẹp: Có mẫu cốp rộng 37L

Honda có 2 xe tay ga chỉ ăn xăng 2,1L/100km rất được lòng phái đẹp: Có mẫu cốp rộng 37L

21:11 , 06/08/2025
Ruộng hoang biến thành "mỏ vàng" nhờ nuôi sản vật chục triệu USD; Mỹ, Nga đua nhau nhập về

Ruộng hoang biến thành "mỏ vàng" nhờ nuôi sản vật chục triệu USD; Mỹ, Nga đua nhau nhập về

21:10 , 06/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên