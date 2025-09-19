iPhone 17 còn chưa mở bán, iPhone 18 Pro đã lộ thiết kế hoàn toàn mới khiến iFan "đắm đuối"

Chỉ còn ít giờ nữa iPhone 17 chính thức lên kệ, nhưng tin đồn về iPhone 18 Pro đã bất ngờ xuất hiện và gây chú ý mạnh mẽ. Một leaker nổi tiếng cho rằng Apple sẽ mang đến cú twist lớn trong thiết kế khi thử nghiệm mặt lưng nửa trong suốt.

Leaker Digital Chat Station tiết lộ iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế mặt lưng kiểu mới, dạng trong suốt

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục giữ ngôn ngữ thiết kế giống với iPhone 17 Pro, bao gồm cụm camera vuông cỡ lớn với ba ống kính tách biệt. Tuy nhiên, điểm bất ngờ nằm ở mặt lưng: Apple được cho là đang thử nghiệm phần dưới làm nửa trong suốt, cho phép người dùng lấp ló nhìn thấy linh kiện bên trong. Dù không hoàn toàn "trong suốt" như phong cách Nothing đang theo đuổi, đây vẫn sẽ là một bước đi táo bạo chưa từng có trong lịch sử iPhone.

Ngoài yếu tố thiết kế, hiệu năng cũng được Apple chú trọng. Nhiều tin rò rỉ cho biết iPhone 18 Pro sẽ được trang bị buồng hơi làm mát bằng thép không gỉ, giúp cải thiện tản nhiệt khi chơi game hoặc quay video nặng. Kích thước màn hình dự kiến vẫn giữ nguyên: 6,3 inch cho iPhone 18 Pro và 6,9 inch cho iPhone 18 Pro Max. Thông số phần cứng như chip hay camera hiện chưa lộ diện, nhưng có thể kỳ vọng Apple sẽ tiếp tục nâng cấp theo chu kỳ hằng năm.

Dù còn rất sớm để khẳng định, nhưng nếu iPhone 18 Pro thực sự sở hữu thiết kế nửa trong suốt, đây có thể trở thành một trong những thay đổi thiết kế gây chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Tại Việt Nam, iPhone 17 năm nay lên kệ với giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng. Model i Phone Air có giá 31,99 triệu đồng, trong khi đó iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt 34,99 và 37,99 triệu đồng tương ứng, mở bán từ 8 giờ sáng ngày 19/9 (tức ngày mai).