iPhone 17 & iPhone Air ra mắt: Hiệu năng đỉnh, thiết kế mỏng, camera đột phá

Tin vui: Lần đầu tiên Việt Nam mở bán sớm nhất sản phẩm iPhone, đây là sự kiện chưa từng có. Thông tin chính thức từ Apple thì Việt Nam nằm trong 63 quốc gia mở đặt trước iPhone 17 và iPhone Air này từ 19:00 12/9 nhận hàng sớm từ 08:00 19/9 và không phải chờ đợi tới 2 - 4 tuần sau đó như các năm trước, như vậy là cùng thời điểm với các thị trường phát triển như Mỹ, Singapore, Úc, v.v... khách hàng tại Việt Nam được trên tay sớm sản phẩm được mong chờ nhất của Apple trong năm nay.

Thế hệ iPhone mới nhất: Bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay

Apple đã làm rung chuyển thế giới công nghệ khi trình làng không chỉ hai, mà là ba dòng sản phẩm hoàn toàn khác biệt: iPhone 17, iPhone Air, và iPhone 17 Pro, mỗi phiên bản đều sở hữu những cải tiến ngoạn mục.

iPhone 17: Màn hình promotion và camera đa năng

Mở đầu cho sự đột phá là iPhone 17 tiêu chuẩn, một bản nâng cấp toàn diện so với thế hệ tiền nhiệm. Lần đầu tiên, màn hình ProMotion 120Hz mượt mà được đưa lên dòng máy tiêu chuẩn trên màn hình 6.3 inch lớn hơn, sáng hơn với độ sáng tối đa lên tới 3000 nits. Được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2 mới, iPhone 17 có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần.

Sức mạnh bên trong đến từ con chip A19 mạnh mẽ, tối ưu cho các tác vụ AI của Apple Intelligence và mang lại thời lượng pin cả ngày dài. Hệ thống camera cũng được nâng cấp mạnh mẽ với camera chính 48MP Dual Fusion và đặc biệt là camera góc siêu rộng Fusion 48MP mới, cho độ phân giải cao gấp 4 lần iPhone 16. Điểm nhấn lớn nhất chính là camera trước Center Stage hoàn toàn mới với cảm biến hình vuông độc đáo, cho phép chụp ảnh selfie phong cảnh mà không cần xoay điện thoại.

iPhone Air: Siêu phẩm mỏng nhẹ không tưởng

Đúng như tên gọi, iPhone Air là một kiệt tác của kỹ thuật thiết kế, chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra với độ dày chỉ 5.6 mm. Cầm trên tay iPhone Air, bạn sẽ có cảm giác như đang nắm giữ một mảnh ghép của tương lai. Khung viền titan cấp 5 siêu bền, kết hợp với kính Ceramic Shield 2 ở cả mặt trước và mặt sau, tạo nên một thiết bị vừa thanh lịch, vừa bền bỉ vượt trội.

Dù mỏng nhẹ, iPhone Air vẫn sở hữu sức mạnh của dòng Pro với chip A19 Pro, màn hình 6.5 inch ProMotion đỉnh cao và hệ thống camera 48MP Fusion mạnh mẽ. Apple đã chứng minh rằng, mỏng nhẹ không có nghĩa là phải hy sinh hiệu năng hay thời lượng pin, khi iPhone Air vẫn đảm bảo thời gian sử dụng cả ngày dài.

iPhone 17 Pro & 17 Pro Max: Quyền năng chuyên nghiệp tối thượng

Đây chính là đỉnh cao của công nghệ di động. iPhone 17 Pro được chế tác từ một khối nhôm nguyên khối với hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) đột phá, giúp hiệu năng duy trì ổn định cao hơn tới 40% so với iPhone 16 Pro. Đây là chiếc iPhone mạnh nhất, mát nhất và có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, đặc biệt iPhone 17 Pro Max có thể phát video lên đến 39 giờ liên tục.

Hệ thống camera trên iPhone 17 Pro là một cuộc cách mạng thực sự. Lần đầu tiên, cả ba camera sau đều là cảm biến 48MP Fusion. Camera Telephoto được nâng cấp ngoạn mục với khả năng zoom quang học chất lượng cao 4x (100mm) và 8x (200mm) – mức zoom xa nhất từng có trên iPhone, biến chiếc điện thoại thành một cỗ máy nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Các nhà làm phim sẽ cực kỳ phấn khích với tính năng quay video ProRes RAW và hỗ trợ Genlock, những công cụ chỉ có trên máy quay chuyên dụng.

Hệ sinh thái Apple nâng cấp toàn diện

Bên cạnh iPhone, Apple cũng mang đến những cải tiến đáng kinh ngạc cho các thiết bị đeo.

AirPods Pro 3: Nâng tầm trải nghiệm âm thanh với khả năng chống ồn chủ động (ANC) tốt hơn gấp 2 lần, tính năng dịch thuật trực tiếp Live Translation đột phá, cảm biến theo dõi nhịp tim và thời lượng pin lên đến 8 giờ.

Apple Watch Series 11 & Ultra 3: Dòng Apple Watch mới tập trung mạnh mẽ vào sức khỏe và an toàn. Series 11 có thể cảnh báo tăng huyết áp và chấm điểm chất lượng giấc ngủ, trong khi Ultra 3 bổ sung kết nối vệ tinh để nhắn tin và chia sẻ vị trí ngay cả khi không có sóng di động.

So sánh iPhone 17 với các thế hệ tiền nhiệm

